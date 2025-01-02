Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Çocukları için çukur ev yaptı | Dış Haberler

        Filistinli baba çocukları için çukur ev yaptı

        Gazze'de kış aylarının gelmesiyle birlikte günlük yaşam daha da zorlaşıyor. İsrail'in altyapı sistemini ve binaları tahrip etmesinin ardından Gazze'de ısınma imkanları neredeyse yok edilmiş durumda. Hâl böyleyken Filistinli bir baba çocukları için çukur bir ev yapmak zorunda kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 21:50 Güncelleme: 02.01.2025 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocukları için çukur ev yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bir yılı aşkın süredir devam ederken Filistinliler, savaşın zor koşulları yanı sıra sığındıkları çadırlarda şiddetli yağmur ve dondurucu soğukla mücadele ediyor. Kış mevsiminin gelmesi ile bölgede yoğunlaşan yağmurlar, İsrail saldırılarının çıkmaza soktuğu hayatı Filistinliler için yaşanılmaz kılıyor.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinli Tayser Obaid, Deir Al-Balah kentine bağlı Zawaida bölgesindeki imkansızlar sebebiyle ailesini soğuktan korunmak için çukur ev yaptı. Çadır kurmak için ahşap ve plastik malzeme bulamayan Filistinli Tayser Obaid, git gide artan soğuklar sebebiyle çukur kazıp üzerini kapatarak ailesini bir nebze olsun soğuk kış şatlarından koruyabilmeyi hedefliyor. Filistinli Obaid, yaptığı çukur evin bir köşesine "2025" yılı kazarak, bu yılın Gazze için barış ve huzurlu bir yıl olmasını temenni etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Bakan Fidan: YPG'nin desteklenmesi kabul edilemez
        Bakan Fidan: YPG'nin desteklenmesi kabul edilemez
        MHK Başkanı Gündoğdu yeni sistemi anlattı!
        MHK Başkanı Gündoğdu yeni sistemi anlattı!
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        Vladimir Putin'in çocukluk ve KGB yılları
        Vladimir Putin'in çocukluk ve KGB yılları
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        2 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        2 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Donald Trump: Biden, ABD tarihinin en kötü başkanı
        Donald Trump: Biden, ABD tarihinin en kötü başkanı
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi
        Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?