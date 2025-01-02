Çocukları için çukur ev yaptı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bir yılı aşkın süredir devam ederken Filistinliler, savaşın zor koşulları yanı sıra sığındıkları çadırlarda şiddetli yağmur ve dondurucu soğukla mücadele ediyor. Kış mevsiminin gelmesi ile bölgede yoğunlaşan yağmurlar, İsrail saldırılarının çıkmaza soktuğu hayatı Filistinliler için yaşanılmaz kılıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinli Tayser Obaid, Deir Al-Balah kentine bağlı Zawaida bölgesindeki imkansızlar sebebiyle ailesini soğuktan korunmak için çukur ev yaptı. Çadır kurmak için ahşap ve plastik malzeme bulamayan Filistinli Tayser Obaid, git gide artan soğuklar sebebiyle çukur kazıp üzerini kapatarak ailesini bir nebze olsun soğuk kış şatlarından koruyabilmeyi hedefliyor. Filistinli Obaid, yaptığı çukur evin bir köşesine "2025" yılı kazarak, bu yılın Gazze için barış ve huzurlu bir yıl olmasını temenni etti.