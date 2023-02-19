Yine İstanbul'dan gönderilen oyuncaklar arasından çıkan başka bir not ise şöyle: "Merhaba arkadaşım. Bu oyuncaklar bizim uyku arkadaşlarımız, onlar yanımızdayken hen güvnde hissederdik artık sizin arkadaşlarınız. Sizi çok seviyoruz. İstanbul'taki arkadaşlarınız Hatice ve Zeynep Ela."