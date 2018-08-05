Giresun Barosu Avukatlarından Tuncay Yazıcıoğlu ile eşi Güner Yazıcıoğlu, bir süredir yanlarında bulunan çocuklarını yolcu etmek için ARGİ havaalanına gittiler. Çocuklarını uçağa uğurladıktan sonra Giresuna dönen çift, Gülyalı ilçesi sınırları içerisinde trafik canavarına yakalandı. Avukat Tuncay Yazıcıoğlu'nun kullandığı özel otomobil, Giresun’dan Samsun yönüne giden Gürcistan plakalı minibüs ile çarpıştı.

Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre, kazada araç içine sıkışan Yazıcıoğlu çifti çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartıldı. Yaralılar, daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Giresun devlet hastanesine kaldırıldı. Tuncay Yazıcıoğlu kaldırıldığı özel bir hastanede, eşi emekli öğretmen Günay Yazıcıoğlu ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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