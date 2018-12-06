'Çocuklu Hayat' yeni anne ve babalara rehber olacak

Pedagog Gözde Erdoğan, rehber niteliği taşıyan “Çocuklu Hayat” kitabı ile yeni anne ve babaların kafasını karıştıran konulara açıklık getiriyor.

Raflarda yerini alan Çocuklu Hayat, yeni çocuk sahibi olan ailelere yönelik birçok bilgiyi barındırıyor. Kitap, ebeveynlik hayatında karşılaşabileceğiniz bir çok sorunun da çözümünü barındırıyor.

HAZIR MISINIZ?

Öncelikle, çocuklu hayata adım atarken bu minik bebeğin büyüme serüvenine eşlik etmeye, hayatı acısıyla, tatlısıyla birlikte kurmaya hazır mısınız? diye soran kitapta, şu başlıklar yer alıyor: Çocuklu hayata adım attığınız andan itibaren bu zamana dek iki kişilik olan yaşamınız tüm topluma açık hale geliyor. Peki, hastane ve lohusalık sürecini planladınız mı? Çocuklu hayatınızda ilişki yönetimini nasıl sağlamalısınız? Hayatınıza aktif bir şekilde katılacak büyükanneler, büyükbabalar ve bakıcılarla ilişkileriniz nasıl olmalı? Çocuğunuzun gelişiminde önemli olan süreçleri yönetirken dikkat etmeniz gereken noktalar nelerdir?

ÇALIŞAN ANNE VE BABALARA REHBER OLACAK

Pedagog Gözde Erdoğan, kitabın özellikle çalışan anne ve babalar için önemli bilgiler içerdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuklu hayata adım attığınız andan itibaren bu zamana dek iki kişilik olan yaşamınız tüm topluma açık hale geliyor. Peki, hastane ve lohusalık sürecini planladınız mı? Çocuklu hayatınızda ilişki yönetimini nasıl sağlamalısınız? Hayatınıza aktif bir şekilde katılacak büyükanneler, büyükbabalar ve bakıcılarla ilişkileriniz nasıl olmalı? Çocuğunuzun gelişiminde önemli olan süreçleri yönetirken dikkat etmeniz gereken noktalar nelerdir?

Ebeveynlik hayatınızda kafanıza takılabilecek tüm soruların yanıtını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Çocuklu Hayat kitabıyla birlikte yeni yaşamınıza zihinsel, ruhsal ve fiziksel olarak hazırlanmanız ve ebeveynlik yolculuğunuzun tadına varmanız dileklerimle...”

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