Çocukluğunuzun izleri gelecekteki sizi etkileyebilir: İşte yetiştirilme tarzının ilişkilerdeki rolü!
İnsan ilişkileri karmaşık dinamiklerle şekillenir ve bu dinamiklerin önemli bir kısmı, bireylerin çocukluk dönemlerinde aldığı eğitim ve deneyimlerle belirlenir. Yani yetiştirilme tarzı, bireylerin yetişkinlik dönemlerindeki romantik, dostluk ve aile ilişkilerini büyük ölçüde etkiler. Peki, insanların birbiriyle kurduğu bağ bu yetiştirilme tarzlarına göre kaça ayrılır? İşte, yetiştirilme tarzına göre kurulan 6 bağlanma türü!
Bazı aile terapistlerine göre çocukluğumuz boyunca büyüdüğümüz yol, bugün romantik ilişkilerimiz üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Kurduğunuz ilişkilerdeki bağlarınız bazen sağlam olmayabilir, bunun sebepleri; ebeveynlerle kurulan ilişkiler, sevgiyi alma biçimi ve iletişimde ifade biçimleri gibi durumlar olabilir. Haberimizde 6 farklı bağlanma türünü ve çocukken bu bağlanma şekillerini neyin etkileyebileceğini derledik. İşte, detaylar...
1. MEMNUN EDEN
İlişkilerde hep karşı tarafı memnun etmeye çalışanlar; genellikle huysuz, kontrolcü ve yargılayıcı ebeveynlerle büyüyenlerdir. Ebeveynleriniz yaptığınız bir şeyde her zaman kusur buluyorsa veya sadece okulda iyi not aldığınızda size sevgi gösterdiklerini düşünüyorsanız ilerleyen yaşlarda bir memnun edici olabilirsiniz.
Memnun ediciler kabul ve onay ararlar, her zaman başkalarının mutluluğunu kendi mutluluklarından önünde tuttuklarından emin olurlar. Eğer memnun edici biriyseniz inisiyatif eksikliğiniz olabilir, çok kararsız olabilirsiniz ve ilişkilerinizde genel olarak pasif olabilirsiniz.
2. MAĞDUR
Avrupa Psikiyatri ve Klinik Nörobilim Arşivleri dergisinde 2011’de yayınlanan çalışmaya göre ilişkilerde hep mağdur rolünde olan insanların ebeveynlerinin genellikle sert veya şiddet yanlısı olduğu bulundu. Bu kişiler, yetişkin olduklarında değerlerini bulmakta zorluk çekebilirler.
Ayrıca sıklıkla huzursuz, ilgisiz ve duyarsız hissedebilirler. Hatta kendilerini, kontrolcü bir partnerle ilişki içinde bulabilirler ve ebeveynleriyle yaptıkları gibi partnerlerinin ihtiyaçlarına da uyabilirler.
3. DENETLEYİCİ
İlişkide kontrolcü olanların hayatın belirli yönleri üzerinde kontrole ihtiyaçları vardır çünkü bu onlara çocukken yaşadıkları hassas duyguları atma olanağı sağlar. Bu kontrol aslında korku, utanç ve güçsüzlük gibi olumsuz duygulardan korunmalarını sağlayabilir.
Öfke onlar için "güvenli" duygulardan biri olduğundan genellikle bu duyguya tutunurlar. Yetişkin olduklarında ve bir eş bulduklarında ise cesur, iradeli ve katı olabilirler. Eşleri yerine çoğunlukla kendilerine güvenme eğilimindedirler ve yardım eli isteme olasılıkları daha düşüktür.
4. KARARSIZ
Kararsız kişiler, çocuklarına sevgilerini ve sıcaklıklarını ifade ederken güvenilmez, istikrarsız, düzensiz ve öngörülemez olan ebeveynlerle büyümüştür. Ebeveynleriniz size çocukken bir söz vermiş ve sonunda bu sözü yerine getirmemişlerse, muhtemelen onlara tekrar güvenmekte zorluk çekmişsinizdir ve bu da ihmal edilmiş hissetmenize yol açmış olabilir.
Yetişkin olarak, çocukken hiç sahip olamayabileceğiniz güvenilir ve istikrarlı bir ilişki bulma arayışındasınız. Kararsız kişiler mükemmel aşkı ararlar ve terk edilmiş hissetmekten hoşlanmazlar. Aşk asla mükemmel olamayacağı için, sonunda hayal kırıklığına uğramış ve acı hissedebilirler.
5. KAÇINGAN
Kaçınanlar kendilerine güvenerek büyüdüler ve bağımsız olmayı öğrendiler - bunun nedeni çocukken ebeveynlerinin onlara pek fazla ilgi göstermemesine alışmış olmalarıydı. Ebeveynleri onlara duygusal olmanın zayıf olmakla aynı şey olduğunu ve kendilerine güvenmenin en iyisi olduğunu öğretti.
Bu nedenle, yetişkinler olarak duygularını gizleme eğilimindedirler ve nadiren yardım isterler veya birine ne istediklerini/ihtiyaç duyduklarını söylerler. İlişkilerde, partnerlerine karşı yakınlık ve samimiyet göstermekten korkabilirler ve çok izole, bağlı olmayan ve kararsız görünebilirler.
6. GÜVENLİ BAĞLANAN
İlişkilerde, güvenli bağ kuranların verme ve alma konusunda rahat oldukları düşünülür; hem kendi hatalarını hem de partnerlerinin güçlü yanlarını, kimseyi küçümsemeden ifade etmenin sağlıklı ve istikrarlı bir yoluna sahiptirler. Partnerleriyle duygularını iletmekte zorluk çekmezler.
Bunun nedeni, çocuklukları boyunca anlaşmazlıkları çözmeleri ve yanlış yaptıklarında bunu kabul etmeleri öğretilmiş olmasıdır. Güvenli bağlayıcılar aynı zamanda fikir ayrılığına düşme veya sınırlar koyma konusunda da sorun yaşamazlar ve yeni şeyler deneyimlemeyi severler. Güvenli bir bağlayıcıyla birlikteyseniz, sizden yardım eli ve destek isteyeceklerdir.
Kaynak: European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, How We Love, Bright Side