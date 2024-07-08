Çocukluğunuzun izleri gelecekteki sizi etkileyebilir: İşte yetiştirilme tarzının ilişkilerdeki rolü!

Öfke onlar için "güvenli" duygulardan biri olduğundan genellikle bu duyguya tutunurlar. Yetişkin olduklarında ve bir eş bulduklarında ise cesur, iradeli ve katı olabilirler. Eşleri yerine çoğunlukla kendilerine güvenme eğilimindedirler ve yardım eli isteme olasılıkları daha düşüktür.