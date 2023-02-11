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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cody Longo hayatını kaybetti

Cody Longo, 34 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi ünlü oyuncunun eşi duyurdu

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  • Cody Longo hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Rol aldığı 'Days of Our Lives' ve 'Hollywood Heights' adlı dizilerle tanınan oyuncu Cody Longo'dan acı haber geldi. Longo'nun, 34 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi.
  • Cody Longo hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    TMZ'de yer alan detaya göre; eşi Stephanie Nicole Clark'ın ulaşamadığı Cody Longo'nun cansız bedeni Austin Teksas'taki evinin yatak odasında bulunduğu belirtildi. Genç oyuncunun ölüm nedeni hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
  • Cody Longo hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Longo'nun 2015 yılında evlendiği eşi, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiyle bu kayıp nedeniyle yıkıldıklarını belirtti.
  • Cody Longo hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Clark, "Cody, bizim bütün dünyamızdı. Çocuklarla ben paramparça olduk ve yıkıldık. O çok iyi bir babaydı ve biz onu her zaman sonsuza kadar çok özleyeceğiz" şeklinde konuştu.
  • Cody Longo hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    10 yıldan uzun süredir Cody Longo'nun menajerliğini yapan Alex Gittelson da, "Onun güzel ailesi için kalbim kırık. Müzikle ilgilenmek ve ailesiyse daha fazla vakit geçirmek için oyunculuktan bir süre uzaklaşmıştı ama bu yıl kariyerine döneceği için çok heyecanlıydı" ifadelerini kullandı.

    Gittelson, "Cody Longo, çok sadakatli, sevgi dolu ve yetenekli bir insandı ve onu çok özleyeceğiz" dedi.
  • Cody Longo hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Condy Longo, 2015 yılından bu yana Stephanie Nicole Clark ile evliydi. Çiftin üç tane çocuğu var.

    Fotoğraflar: Reuters, Splash News, Instagram

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