10 yıldan uzun süredir Cody Longo'nun menajerliğini yapan Alex Gittelson da, "Onun güzel ailesi için kalbim kırık. Müzikle ilgilenmek ve ailesiyse daha fazla vakit geçirmek için oyunculuktan bir süre uzaklaşmıştı ama bu yıl kariyerine döneceği için çok heyecanlıydı" ifadelerini kullandı.



Gittelson, "Cody Longo, çok sadakatli, sevgi dolu ve yetenekli bir insandı ve onu çok özleyeceğiz" dedi.