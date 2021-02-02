Bilim insanlarından çift maske uyarısı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Bilim insanlarından mutasyonlu virüse karşı çift maske uyarıları yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde İtalya'da Covid-19'la Mücadele Gücü Başkanı Dr. Pier Luigi Bartoletti, "Daha az saldırgan ama daha bulaşıcı olan Covid-19'un İngiliz versiyonu Roma'da yayılıyor" diyerek, virüsün kapalı yerlerde cerrahi maskelerden dahi bulaştığını söylemişti.

"VİRÜS, ÖNLEMLERE ADAPTE OLUYOR"

Bartoletti, "Koronavirüs, kendimizi korumak için kullandığımız önlemlere karşı adapte oluyor. İngiliz varyantın daha düşük viral yükü var ancak bu daha az tehlikeli olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü 100 kişiyi hasta etmek yerine bin kişiyi hasta ediyor" demişti.

PROF. DR. UNUTMAZ: İKİ GÜN ÖNCE ÇİFT MASKE TAKILMASINI TAVSİYE ETMİŞTİM

Dr. Pier Luigi Bartoletti'nin koronavirüsün İngiliz varyantının, tıbbi maskeleri aşabildiğini açıklaması üzerine ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsünde Baş Araştırmacı olarak çalışan Prof. Dr. Derya Unutmaz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki gün önce çift maske takılmasını tavsiye etmiştim" açıklamasında bulundu.

PROF. DR. ATEŞ KARA: ÖNCEDEN MESAFEMİZ 1 METRE İSE ŞİMDİ EN AZ 1.5 METRE

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da, mutasyonlu virüse karşı çift maske uyarısı yaptı.

Prof. Dr. Kara, "Eskiden aynı ortam içerisinde bulunan 10 kişiden 3'üne bulaşıyorsa şu an 6-7'sine bulaşabiliyor. Önceden mesafemiz 1 metre ise şimdi bunu en az 1.5 metre, karşılıklı durma süremiz 10 dakika ise şimdi bunu mutlaka 2-3 dakikalara indirmemiz lazım. Kapalı bir ortamda maske sayısını 2 yapabiliriz" diye konuştu.

ESKİDEN 10 KİŞİDEN 3 KİŞİYE BULAŞIRKEN ŞİMDİ 6-7 KİŞİYE BULAŞIYOR

Kara, "(Virüsün) özelliği şu; bizim vücudumuzaki hücrelere daha kolay bağlanabilir hale geldi. Bunun da anlamı şu; daha az sayıdaki virüs daha kolay bağlanabiliyor ve böyle olunca da daha kolay hastalık tablosuna veya bizde çoğalarak başkasına bulaşmaya neden oluyor" dedi.

Bu dönemde maske ve mesafeye daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Kara, "Bu mutasyon serisiyle İngiltere'den gelen suş şuna neden oluyor; çok daha kısa sürede çok daha uzak mesafeden az sayıda olmakla beraber bulaşa neden olabilir. Aynı ortam içerisinde bulunan eskiden 10 kişiden üçüne bulaşıyorsa; şu an 10 kişi varken yaklaşık 6 ya da 7 kişiye bulaşabiliyor" diye konuştu.

"KAPALI ORTAMDA UZUN SÜRE KALACAKSAK İKİ MASKE KULLANABİLİRİZ"

Kara, "Önceden mesafemiz 1 metreyken şimdi en az 1 buçuk metre. Önceden karşılıklı durma süremiz 10 dakikaysa şimdi bunu 2-3 dakikalara indirmemiz lazım. Eğer kapalı bir ortamdaysak, havalandırması az olan bir ortamdaysak ve süre de biraz uzayacaksa aynen DSÖ'nün dediği gibi iki maske yapabiliriz. Ya da Almanya'nın önerdiği filtre özelliği daha sıkı olan, havadaki partikülleri bile tutabilen maskeyi tercih etmek öyle bir ortamda gerekebilir; ama rutinde, dışarda o maskeye gerek var mı dersek şu an için böyle bir bilgimiz ve verimiz yok. Sadece Türkiye'deki rakam değil; bunu dünyada da destekleyecek veri yok. Şimdilik sayının az olduğunu görüyoruz ama sokakta karşılaşma ihtimalimiz olan virüs daha kolay bulaşan virüs türüne doğru dönerse o zaman bizim de maskede mesafede daha dikkatli olmamız, belki iki kat maske takmak ve kapalı alanlarda da filtre özelliği olan diğer tür maskelere geçmemiz gerekecek" açıklamasında bulundu.