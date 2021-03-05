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HaberlerSağlıkÇok yüksek riskli kategorideydi! Validen çağrı: İki ay hayırsız evlat olun - Haberler
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Çok yüksek riskli kategorideydi! Validen çağrı: İki ay hayırsız evlat olun

Koronavirüs'te çok yüksek riskli iller arasında bulunan Edirne'de Vali Ekrem Canalp, vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi. Vali Canalp, "Lütfen, herkes nisan ayının sonuna kadar kendi komşusunu hiç ziyaret etmesin. Hatta bizim kültürümüzde anne babasını ziyaret eden evlat hayırlı evlattır. Evlatlar, istirham ediyorum 2 ay süreyle hayırsız evlat olsunlar ve 2 ay boyunca anne ve babasını dahi ziyaret etmesinler. Kardeşler, birbirlerini 2 ay süreyle ziyaret etmesinler, komşularımızı 2 ay süreyle hiçbir şekilde ziyaret etmeyelim" diye konuştu

Çok yüksek riskli kategorideydi! Validen çağrı: İki ay hayırsız evlat olun - Haberler
Vali isyan etti: İki ay hayırsız evlat olun
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DHA

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında Edirne, ‘çok yüksek riskli’ olarak gösterilen 'kırmızı' renkli kategoride yer aldı. 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı bir haftada 75.29'dan 107,43'e yükseldi. Belediye ekipleri sosyal mesafenin korunması için kentin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerindeki ve 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki banklar kaldırıldı.

"PANDEMİNİN GEÇEN YIL ÜLKEMİZDE BAŞLADIĞI AYDA VE GÜNLERDEYİZ"

Edirne Valisi Ekrem Canalp, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Canalp, "Şu anda pandeminin geçen yıl ülkemizde başladığı ayda ve günlerdeyiz. Pandemi geçen yıl Edirne'de nispeten yüksek bir seyirle başlamıştı. Sonrasında almış olduğumuz tedbirlerle, hem kamu kurum ve kuruluşlarımızın, hem sivil toplum kuruluşlarımızın ve vatandaşlarımızın aldığı tedbirlerle Edirne aylar boyunca Türkiye'de en az vaka çıkan il olmuştu. Belli aylarda da nüfusa göre en az vaka çıkan illerden bir tanesi ilimiz. Şu anda da gene 100 bin nüfusa düşen toplam vaka sayısına baktığımızda Edirne hali hazırda da Türkiye'de en az vaka çıkan, vaka sayısı olan illerden birisi olmaya devam ediyor. Ancak konjonktürel olarak yüksek bir seyirde vaka sayılarımız devam ediyor. Toplam vaka sayısının az olduğu bir olmak aynı zamanda çok belirgin bir dezavantajı da beraberinde getirmektedir. Bu da, toplum bağışıklığının da nispeten düşük olmasıdır. Bu da virüsün yayılma hızı açısından çok daha kolay, çok daha avantajlı bir konumu, bizim açımızdan ise dezavantajlı bir konuma götürmektedir" dedi.

"VARYANT VİRÜSLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Vali Canalp, işlerinin zorlaştıran bir husus olduğunu ifade ederek, "O da şu anda varyant virüsle mücadele ediyoruz. Şu anda yoğun şekilde mücadelede olduğumuz yeni varyant virüsün de yayılma hızı çok daha yüksek bir seviyede maalesef devam ettiği içindir ki, bizim yapmamız gereken şey bu çift etkiden dolayı, hem az vaka çıkan bir il olması hem de toplum bağışıklığının az olmasından dolayı ama aynı zamanda da varyant virüsle mücadele ediyor olmamızdan dolayı bizim bütün çabamızı ve gayretimizi iki katına çıkarmamız gerekiyor. Nasıl ki geçen yıl bu zamanlarda ilkbahar dönemi boyunca yoğun bir gayretle Türkiye'nin en az vakası olan il olmayı başarabildiysek bu yıl da dezavantajlarımıza rağmen çabamız ve gayretimizi daha da arttırmak suretiyle yine aynı konumlara gelmemiz mümkündür. Bunun için de gerek pandemi kurulundaki kurullarımız, gerekse bütün kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruşlarımız, odalarımız, borsalarımız, siyasi partilerimizin herkesin çabası ve gayretini arttırarak devam ettirmesine ihtiyaç var" dedi.

EN KRİTİK ÖNLEM: SOSYAL İZOLASYON

Alacakları bütün tedbirler kadar değerli ve daha önemli bir hususun olduğunu söyleyen Canalp, "Bu da şudur, bizim aldığımız bütün tedbirler, vatandaşlarımızın binalardan dışarı adımını attıktan sonra ortaya çıkan ve fayda sağlayan tedbirlerdir. Yani bugün sokakta Edirne'de gezerseniz herkesin, istisnalar dışında herkesin maske taktığını görebilirsiniz. Edirne'de şu anda 50 bin tane el tipi dezenfektan aletiyle ve 200 tane de pulvarizatörlü ekiple dezenfekte yapıyoruz. Her gün 20 tonun üzerinde dezenfektan maddesini de kullanıyoruz. En kritik olan iş yerlerinin tamamını da bu şekilde dezenfeksiyonu ücretsiz olarak sağlamış olduğumuz bu dezenfektanla devam ettiriyoruz.

Bunun dışında sosyal mesafe ile ilgili ve iş yerleriyle ilgili dinamik denetim süreciyle ilgili en yoğun çaba ve gayreti göstermeye devam ediyoruz. Ancak; dış ortamda almış olduğumuz tedbirler ne kadar iyi olursa olsun, bizim aynı zamanda başka bir tedbiri de mutlaka hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Bu da, sosyal izolasyon. Pandemi ile ilgili alınacak tedbirlerin belki de en kritik olan noktası burasıdır. Bina dışına çıktığımızda nasıl çok dikkat ediyorsak, binanın içerisinde kaldığımızda da köylerde evler arası temas olduğu zamanda da bunun minimize edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"2 AY HAYIRSIZ EVLAT OLSUNLAR"

Vali Canalp, bütün Edirnelilerden isteği olduğunu ifade ederek, "Bizler kamu kurum ve kuruluşları olarak, geçmişten çok daha yüksek bir motivasyonla çok daha azimli şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Lütfen, herkes de Nisan ayının sonuna kadar kendi komşusunu hiç ziyaret etmesin. Hatta bizim kültürümüzde anne babasını ziyaret eden evlat hayırlı evlattır. Evlatlar, istirham ediyorum 2 ay süreyle hayırsız evlat olsunlar ve 2 ay boyunca anne ve babasını dahi ziyaret etmesinler. Kardeşler, birbirlerini 2 ay süreyle ziyaret etmesinler, komşularımızı 2 ay süreyle hiçbir şekilde ziyaret etmeyelim. Eğer komşumuz bize ziyaret talebinde bulunuyorsa onu da kabul etmeyelim. Çünkü şu anda bizim günlük olarak takip etmiş olduğumuz filyasyon çalışmalarında, vaka kaynağına ilişkin olarak ortaya çıkan tablo maalesef şunu ortaya koyuyor ki, binaların dışındaki kaynaklardan çok daha önemlisi, bina içi sebeplerden kaynaklanan virüsün yayılma söz konusu. Dolayısıyla bu noktada da bütün Edirnelilerden istirhamımdır, lütfen 2 aylık süreyle sosyal izolasyona her zamankinden çok daha fazla dikkat edelim. İnşallah hepimizin çabasıyla, gayretiyle Edirne'mizi de hak ettiği noktalara hızlı şekilde ulaştırmış olalım" dedi.

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