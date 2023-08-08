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        Haberler Girişimcilik Colendi, BDDK'dan dijital banka kuruluşu için izin aldı - Girişimcilik Haberleri

        Colendi, BDDK'dan dijital banka kuruluşu için izin aldı

        Finansal teknoloji şirketi Colendi, dijital bir mevduat bankası kurmak için BDDK'dan kuruluş izni aldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Colendi CEO'su Bülent Tekmen "Dijital mevduat bankası kuruluş izni almaktan ve platformlarımız ve kullanıcılarımız için bankacılığa yeni bir bakış açısı ve erişilebilirlik düzeyi getirmekten dolayı heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 14:48
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        BDDK'dan dijital banka kuruluşu için izin aldı
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        BDDK’nın 03.08.2023 tarihli ve 10639 sayılı kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 7. ve 8. maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, Kanunun 6’ncı maddesi uyarınca, Dijital Banka yönetmeliğinde dijital bankalar için belirtilen faaliyet esaslarına uygun olarak faaliyet göstermek üzere Türkiye’de 2 milyar TL kuruluş sermayeli ColendiBank dijital mevduat bankasının kurulmasına izin verdi.

        Colendi'den konuya ilişkin yapılan açıklamada faaliyet izni sonrası hayata geçecek olan ColendiBank'ın, İstanbul Finans Merkezi’nin dijital bankacılıkta da dünyanın sayılı noktalarından biri olması hedefi ile yola çıktığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Colendi Kurucu Ortağı ve CEO’su Bülent Tekmen, ColendiBank ile dijital mevduat ve servis bankacılığı ile erişilebilen finansal ürün ve hizmetler sağlayacağını belirterek, teknoloji odaklı yenilikçi ürünler, yeni nesil, kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi sunmayı amaçladıklarını söyledi.

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        Bülent Tekmen, “Dijital mevduat bankası kuruluş izni almaktan ve platformlarımız ve kullanıcılarımız için bankacılığa yeni bir bakış açısı ve erişilebilirlik düzeyi getirmekten dolayı heyecan duyuyoruz” dedi. Finansal teknolojiler geliştirme konusundaki deneyimlerini şimdi de dijital bankacılık alanında değerlendireceklerini belirten Tekmen, ‘Şimdi Al, Sonra Öde’, menkul kıymetler ve sigorta ürünleri gibi geniş bir alanda hizmet verme gücüne sahip olan Colendi ekosisteminin, bundan sonra ColendiBank ile dijital bankacılık hizmetleri de sağlayarak kullanıcılarının finansal ihtiyaçlarını uçtan uca karşılayacağının da altını çizdi.

        1 MİLYAR KULLANICI HEDEFİ

        Açıklamada yer alan bilgilere göre 2021 yılında 120 milyon dolar değerleme ile Seri A yatırım turunda 30 milyon dolar toplayarak değerlemesini 150 milyon dolara çıkaran Colendi, halen devam eden Seri B yatırım turunda 700 milyon dolar değerlemeye ulaştı.

        18 milyon kullanıcıya sahip olan, Colendi’nin, bölgedeki en ciddi yatırım alan fintek oyuncularından biri olduğunu vurgulayan Bülent Tekmen, dijital mevduat bankacılığında da ColendiBank’ın hayata geçmesiyle birlikte 1 milyar kullanıcıya ulaşma ve en yenilikçi küresel finans teknolojileri oyuncusunu yaratma yönündeki iddialı vizyonlarına hızla ulaşmakta olduklarını söyledi.

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