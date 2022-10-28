Colendi’de hedef 1 milyar kullanıcı

Türkiye’nin en büyük sermayeli finansal teknoloji şirketi Colendi, global şirket olma hedefi doğrultusunda hızla büyümesini sürdürüyor. 2017 yılında kurulan Colendi, 5 yılda hızlı bir büyümeye imza atarak bugün Türkiye’de sektöründe en büyük oyuncusu haline geldi. 2015 yılının başlarında hayatımıza giren dijital dünyanın yeni gözdesi ‘finansal teknoloji’ yani FinTech, dünyada da en hızlı büyüyen sektörlerin başında geliyor. CFTE’nin (Centre for Finance, Technology and Entrepreneurship) yaptığı araştırmaya göre dünyada 268 FinTech şirketi bulunuyor ve bunların 68’i decacorn, yani piyasa değeri 10 milyar doların üzerinde olan şirketlerden oluşuyor. 2021 yılında Seri A yatırım turunda, 38 milyon dolarlık yatırım alarak değerlemesini 158 milyon dolara taşıyan ve seri B yatırım turu devam eden Colendi’nin de hedefi önce unicorn ve daha sonrasında decacorn olmak.

BÜYÜME SÜRÜYOR

Colendi, global marka olma hedefleri doğrultusunda, ulusal ve uluslararası iş birliği ve satın almalara imza atıyor. Son olarak merkez bankaları, saklama ve ödeme kurumları ile yaptığı yüksek profilli çalışmaları ile tanınan, Londra merkezli, dünyanın önde gelen kurumsal ve regüle platformlar için blockchain temelli ödeme ve mutabakat sistemleri sağlayıcısı şirketlerinden olan SETL’ın tamamını satın alan Colendi’nin Global CEO’su Bülent Tekmen Türkiye’nin en hızlı büyüyen FinTech şirketi olduklarını kaydetti. İngiltere Eski Merkez Bankası Başkanı Sir David Walker’ın Başkanı olduğu, JP Morgan eski CTO’su Anthony Culligan’ın platformu hazırladığı ve Boston Consulting Group’un eski CEO’su Philippe Morel’in CEO’su olduğu SETL, satın alma sonrasında Colendi’nin İngiltere merkezli ofisi haline geldi. Bu satın alma ile 100 milyon aktif finansal kullanıcıya hizmet veren dünyanın en büyük finans teknoloji şirketlerinden ve bölgedeki sayılı unicorn’dan biri olmayı hedeflediklerini ifade eden Tekmen, şunları söyledi: “Satın almalara, iş birliklerine ve yeni alanlara odaklanarak bu büyümemizi sürdürüyoruz. Bu konuda en önemli stratejik adımı İngiltere’de attık. SETL ile Fintech dünyası içinde güçlü bir teknoloji ile kendimize yeni bir oyun alanı açıyoruz. Merkezimizi de Londra’ya taşıdık. Ayrıca iş birliklerimiz de artarak devam ediyor. Çok yakında yurt dışında ABD borsalarına yönelik bir iş birliği daha açıklayacağız. Kullanıcılarımıza daha fazla fırsat sunmak amacıyla bu ay içinde Fibabanka ile de bir iş birliği yaptık”

EN BÜYÜK ANLAŞMA

Colendi, Fibabanka ile yaptığı iş birliği kapsamında 3 milyar 144 milyon TL değerinde sektöründeki en büyük kredi limiti anlaşmalarından birine imza attı. Colendi, Fibabanka’dan sağladığı bu finansman ile 10 milyondan fazla kullanıcısına ödemeler, kredi ve yatırım hizmetleri alanında daha fazla fırsat sunabilecek. Colendi’nin tüm dünyada hızla gelişen finansal teknolojiler alanında ülkemizin, bankacılık sektöründe yakaladığı başarıya benzer bir başarıyı yakalamasını amaç edinerek kurulan bir şirket olduğunu belirten Bülent Tekmen “Colendi olarak, tüketicileri, şirketleri ve finans kurumlarını bir araya getirerek bankacılık servislerini demokratize eden bir finansal hizmetler şirketi olarak faaliyet gösteriyoruz. Yeni nesil finansal teknoloji çözümlerini yapay zeka ve büyük veri ile birleştirerek skorlama algoritması üzerine kurulu farklı servisler geliştiriyoruz. Bu doğrultuda da Türkiye’nin önde gelen birçok şirketine hizmet sunuyoruz. Platform ortakları ve stratejik iş ortakları ile birlikte bugün Colendi’nin 10 milyon kullanıcısı bulunuyor” dedi.

3 KITADA KULLANICISI OLAN PLATFORM

Bülent Tekmen, “3 kıtada kullanıcısı olan global bir platform haline gelmeyi hedefliyoruz. 3 milyardan fazla banka hesabı olmayan ve 5 milyardan fazla kredi alamayan kişiye finansal çözümler sunmak hedefi ile çalışıyoruz. Özellikle global şirket olma yolunda hedefimizde nüfus yoğunluğu fazla, 100 milyondan fazla nüfusu olan ülkeler var. Nüfusu fazla olan Pakistan, Mısır gibi ülkelerde henüz regülasyonlar yapılmış ya da tamamlanmış değil. Global ölçekte hizmet oluşturabilmek için bu ülkelerde regülatörlerin FinTech konusunu kabul ederek, düzenleme yapması gerekiyor. Nüfus yoğun ülkelerde regülasyonla ilgili sorunlar çözümlendiğinde, bu ülkelere yoğunlaşabiliriz. Colendi olarak nihai hedefimiz tüm dünya genelinde 1 milyar kullanıcıya hizmet veren bir şirket haline gelmek. Bu gerçekleşebilecek bir hedef ve Türkiye’den bu büyüklükte bir şirketin çıkacağını göstereceğiz” diye konuştu.

SERİ B YATIRIM TURUNDA

Colendi, 2021 yılında Seri A yatırım turunda, 120 milyon dolar değerleme üzerinden 38 milyon dolarlık yatırım alarak değerlemesini 158 milyon dolara taşımıştı. Seri A yatırım turunda, Re-Pie, Finberg, Startupfon Fund, Longbow Capital Partners, Thomas M. Fitzgerald, Mehmet Sepil, Hasan Aslanoba, Kamani Family Ofice Fund gibi üst düzey yerli ve yabancı yatırımcılardan yatırım almayı başaran Colendi, 2022’nin ikinci yarısında da Seri B Yatırım turuna başladı.