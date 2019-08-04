İngiltere'de sezonun ilk kupasını Manchester City kazandı.
Community Shield'da Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu'nda oynanan maçta ilk gol 12. dakikada M.City'den geldi. Sterling takımını öne geçirdi.
İlk yarı 1-0'lık skorla sona erdi.
Liverpool, maçın 77. dakikasında Joel Matip'in golüyle skora eşitliği getirdi.
Maçın normal süresi 1-1 sona erince seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltılarda Liverpool 2 atıştan faydalanamayınca Manchester City, toplamda 5-4'lük skorla kupaya uzandı.
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