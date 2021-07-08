Copa AmericaAmerica 2021 'de finalin adı Brezilya Arjantin oldu. Peru'yu saf dışı bırakan Brezilya'nın finaldeki rakibi Kolombiya'yı eleyen Arjantin oldu. Peki Copa AmericaAmerica finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Brezilya Arjantin maçının tarihi...

COPA AMERİCA FİNALİ NE ZAMAN?

Copa America'daAmerica'da final müsabakası 11 Temmuz Pazar günü TSİ 03.00'te MaracanaMaracana Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma Haber Global'den canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Brezilya: EdersonEderson, DaniloDanilo, MarquinhosMarquinhos, SilvaSilva, Renan LodiLodi, FredFred, CasemiroCasemiro, EvertonEverton, PaquetaPaqueta, RicharlisonRicharlison, NeymarNeymar.

Arjantin: MartinezMartinez, LuceroLucero, PezzellaPezzella, OtamendiOtamendi, TagliaficoTagliafico, GuidoGuido RodriguezRodriguez, De Paul, LoLo CelsoCelso, MessiMessi, GonzalezGonzalez, LautaroLautaro MartinezMartinez.