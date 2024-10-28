Çöpten çıktı! Maket mi gerçek mi araştırılıyor

Denizli'de çöpte bulunan insan kemikleri paniğe neden oldu. Üzerinde hangi kemik olduğu da yazması nedeniyle bir tıp öğrencisine ait olabileceği düşünülen kemikler incelenmek üzere kriminale gönderildi.

İHA'nın haberine göre olay, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çöpü boşaltmak isteyen temizlik personeli çöp kutusu içerisinde insan kemikleri gördü.

ÜZERİNDEKİ YAZILAR DİKKAT ÇEKTİ

Panikleyen temizlik görevlisi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çöp kutusunda incelemelerde bulunan polis ekiplerinin dikkatini kemiklerin üzerindeki yazılar çekti. Her kemiğin üzerinde hangi kemik olduğunu yazan ibarelerin bulunduğu öğrenildi. Kemiklerden bir kaçını numune alarak hastaneye götüren polis ekipleri burada uzmanların görüşüne başvurdu. Uzmanlar 'İnsan kemiği olabilir' dedi.