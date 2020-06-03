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Çorum'da 3.9 büyüklüğünde deprem! 3 Mayıs 2020 Kandilli ve AFAD son depremler

Çorum'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem korkuttu. AFAD'ın verilerine göre saat 16.11'de Çorum Merkez'de meydana gelen depremin ardından olumsuz bir haber yansımadı. İşte Türkiye'de meydana gelen AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler

deprem

Çorum'da deprem korkuttu. Saat 16.11'de meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ve AFAD 3.9 olarak duyurdu. Çorum'da 3.9'luk depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, bölgeden olumsuz bir haber gelmedi. Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler ise şöyle:

AKDENİZ'DE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.20'de Kaş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 42 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kaş'a yaklaşık 92 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.

GECE OSMANİYE DE SALLANDI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Hacıhaliloğlu köyü olan saat 02.22'de, yerin 5 kilometre derinliğinde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe, Kadirli ve Adana'nın Kozan ilçesinde hissedildi.

İRAN’DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İran’da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, İran’ın İlam eyaletine bağlı Saleh Abad şehrinde yerel saatle 12.46'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ŞİLİ´DE 6.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Şili´de Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Deprem, Şili´nin Antofagasta kentinin doğusunda 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ülkenin kuzey bölgesinde yoğun hissedildiği, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

SON DEPREMLER - 3 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

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