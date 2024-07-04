Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da caddede yürüyen kadın boğazından bıçaklandı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Caddede yürüyen kadını boğazından bıçakladı!

        Çorum'da, 38 yaşındaki Hatice E., caddede yürürken bıçaklı saldırıya uğradı. Birçok yerinden bıçaklanan ve benzin istasyonuna sığınan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 08:09 Güncelleme: 04.07.2024 - 08:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Caddede yürüyen kadını boğazından bıçakladı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çorum'da olay, İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice E. (38) alışveriş merkezine gittiği esnada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı.

        KADIN BENZİN İSTASYONUNA SIĞINDI

        İHA'da yer alan habere göre boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın kendi imkanları ile gittiği bir benzin istasyonuna sığınarak yardım istedi.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Hatice E. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kadına şiddet
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!
        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        İlklerin takımı!
        İlklerin takımı!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
        Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
        6 çocuğun daha mezarı bulundu
        6 çocuğun daha mezarı bulundu
        Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan talip!
        Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan talip!
        Merih'in attığı golde eşi
        Merih'in attığı golde eşi
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        Hastane inşaatında yangın
        Hastane inşaatında yangın
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Zaniolo, Atalanta'da!
        Zaniolo, Atalanta'da!
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu