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Çorum'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 9 kişi yaralandı

Çorum'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
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AA

Serdar T. idaresindeki hafif ticari araç ile Ebru T'nin kullandığı otomobil, Çorum-Ortaköy kara yolu Yaydiğin köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Oğuzhan A, Asil T. (1), Nurettin Araş T. (5), Hatice T, Deniz Sefa T, Caner N. ve Yasemin N. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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