Çorum FK: 0 - Boluspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Boluspor, deplasmanda Çorum FK'yı 2-0 mağlup etti. 2. yarıda Jefferson ve Oğuz Kaan Güçtekin'in (p) golleriyle galibiyete ulaşan Boluspor, puanını 41'e yükseltti. Çorum FK ise haftayı 39 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Çorum FK ile Boluspor karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Boluspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 56'da Jefferson ve 80. dakikada penaltıdan Oğuz Kaan Güçtekin attı.
Bu sonucun ardından Boluspor puanını 41'e yükseltirken, Çorum FK ise 39 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Boluspor, evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. Çorum FK, Gençlerbirliği'ne konuk olacak.