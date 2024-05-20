Çorum FK: 1 - Bodrum FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig play-off 2. tur ilk karşılaşmasında Çorum FK ile Bodrum FK 1-1 berabere kaldı. Bodrum FK Samet Yalçın ile öne geçerken, Çorum FK ise Atakan Akkaynak'la beraberliği yakaladı. İki takım arasındaki rövanş maçı 24 Mayıs Cuma günü saat 16:00'da oynanacak.
Trendyol 1. Lig play-off 2. tur ilk karşılaşmasında Çorum FK ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Konuk ekibin golünü 47. dakikada Samet Yalçın attı. Çorum FK'nın golünü ise 58. dakikada Atakan Akkaynak kaydetti.
Çorum FK'da top koşturan Ahmet İlhan Özek 64. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, teknik direktör Serkan Özbalta ise 73. dakikada kırmızı kart gördü.
İki takım arasındaki rövanş maçı 24 Mayıs Cuma günü saat 16:00'da Bodrum FK'nın ev sahipliğinde oynanacak. Turu geçen takım, play-off finalinde Sakaryaspor'un rakibi olacak.