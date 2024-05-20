Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Çorum FK: 1 - Bodrum FK: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Çorum FK: 1 - Bodrum FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig play-off 2. tur ilk karşılaşmasında Çorum FK ile Bodrum FK 1-1 berabere kaldı. Bodrum FK Samet Yalçın ile öne geçerken, Çorum FK ise Atakan Akkaynak'la beraberliği yakaladı. İki takım arasındaki rövanş maçı 24 Mayıs Cuma günü saat 16:00'da oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 22:00 Güncelleme: 20.05.2024 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da goller var kazanan yok!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig play-off 2. tur ilk karşılaşmasında Çorum FK ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Konuk ekibin golünü 47. dakikada Samet Yalçın attı. Çorum FK'nın golünü ise 58. dakikada Atakan Akkaynak kaydetti.

        Çorum FK'da top koşturan Ahmet İlhan Özek 64. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, teknik direktör Serkan Özbalta ise 73. dakikada kırmızı kart gördü.

        İki takım arasındaki rövanş maçı 24 Mayıs Cuma günü saat 16:00'da Bodrum FK'nın ev sahipliğinde oynanacak. Turu geçen takım, play-off finalinde Sakaryaspor'un rakibi olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Ali Koç oraya tek başına geldi"
        "Ali Koç oraya tek başına geldi"
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        "İsrail okulları ve barınma merkezlerini kasıtlı hedef alıyor"
        "İsrail okulları ve barınma merkezlerini kasıtlı hedef alıyor"
        Binlerce İsrailliden yine protesto
        Binlerce İsrailliden yine protesto
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        Beşiktaş'tan Savic harekatı!
        Beşiktaş'tan Savic harekatı!
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!
        Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Yurtta şüpheli ölüm! 24 yaşındaki kız ölü bulundu
        Yurtta şüpheli ölüm! 24 yaşındaki kız ölü bulundu
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        Genç kız boynunda iple ölü bulunmuştu
        Genç kız boynunda iple ölü bulunmuştu
        Silivri'de tefecilik operasyonu
        Silivri'de tefecilik operasyonu
        "Tebrik etmek lâzım"
        "Tebrik etmek lâzım"
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!