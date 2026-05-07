Çorum FK: 1 - Keçiörengücü: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig play-off çeyrek finalinde Çorum FK, evinde Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. İlk yarıda Fredy'nin penaltıdan attığı golle tur atlayan Çorum FK, yarı finalde Bodrum FK'yla kozlarını paylaşacak.
Giriş: 07 Mayıs 2026 - 22:03
Trendyol 1. Lig play-off çeyrek finalinde Çorum FK ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla kazanan Çorum FK, yarı final biletini aldı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 20. dakikada penaltıdan Fredy attı.
Çorum FK'nın yarı finaldeki rakibi Pendikspor'u 2-0 yenen Bodrum FK oldu.
