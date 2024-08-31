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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor Çorum FK: 1 - Sakaryaspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Çorum FK: 1 - Sakaryaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Çorum FK ile Sakaryaspor, 1-1 berabere kaldı. 90+1'de Loick Landre'nin golüyle yenilmekten kurtulan Çorum FK, haftayı 2 puanla kapattı. 1-0'lık üstünlüğü koruyamayan ve 11. dakikada Mustafa Pektemek'in direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Sakaryaspor ise 6 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 23:55 Güncelleme: 31.08.2024 - 23:55
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        Çorum FK, son anda bir puanı kurtardı!
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        Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Çorum FK ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Konuk ekibin golünü 16. dakikada Emre Demir atarken, Çorum FK'ya beraberliği getiren golü ise 90+1. dakikada Loick Landre kaydetti.

        Sakaryaspor'da forma giyen Mustafa Pektemek, 11. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Sakaryaspor puanını 6'ya, Çorum FK ise 2'ye yükseltti.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Yeşil Beyazlılar, evinde Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Çorum FK, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

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