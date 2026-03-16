Çorum FK: 2 - Esenler Erokspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Çorum FK sahasında Esenler Erokspor'u ağırladı. 3 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Giriş: 16.03.2026 - 18:38 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında Çorum FK, konuk ettiği Esenler Erokspor’u 2-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
35. dakikada ceza sahası içinde Burak Çoban'ın vuruşunda kaleci Ertuğrul’un müdahalesi rağmen top filelere gitti. 1-0
78. dakikada Hamza Catakovic'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
90+3. dakikada Yusuf'un sağ kanattan yaptığı ortada Burak pasını Oğuz'a aktarırken, bu oyuncunun vuruşunda top üst direkten döndü. Seken topu takip eden Samudio'nun kafa vuruşunda top yan direğe de çarparak ağlarla buluştu. 2-1
