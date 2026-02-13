Canlı
        Çorum FK: 2 - İstanbulspor: 3 | MAÇ SONUCU

        Çorum FK: 2 - İstanbulspor: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Çorum FK'yı 3-2 mağlup etti. 78'de ve 90+7'de (p) Phellipe Cardoso Araujo'nun attığı gollerle 2-1'den geri dönen İstanbulspor, puanını 35'e çıkardı. Çorum FK ise haftayı 41 puanla tamamladı.

        Giriş: 13.02.2026 - 22:17 Güncelleme: 13.02.2026 - 22:50
        Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Çorum FK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla İstanbulspor oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 78 ve 90+7. (p) dakikalarda Phellipe Cardoso Araujo, 26. dakikada Mario Krstovski attı. Ev sahibinin gollerini ise 48'de Burak Çoban ve 53. dakikada Mame Thiam kaydetti.

        Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 35'e yükselttl. Ligdeki galibiyet hasreti iki maça çıkan Çorum FK ise 41 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Çorum FK, Serik Spor'a konuk olacak. İstanbulspor, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

