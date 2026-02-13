Çorum FK: 2 - İstanbulspor: 3 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Çorum FK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla İstanbulspor oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 78 ve 90+7. (p) dakikalarda Phellipe Cardoso Araujo, 26. dakikada Mario Krstovski attı. Ev sahibinin gollerini ise 48'de Burak Çoban ve 53. dakikada Mame Thiam kaydetti.

Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 35'e yükselttl. Ligdeki galibiyet hasreti iki maça çıkan Çorum FK ise 41 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Çorum FK, Serik Spor'a konuk olacak. İstanbulspor, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.