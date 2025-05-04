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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Çorum FK: 2 - Şanlıurfaspor: 1 | MAÇ SONUCU (Şanlıurfaspor 2. Lig'e düştü!) - Futbol Haberleri

        Çorum FK: 2 - Şanlıurfaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Çorum FK sahasında Şanlıurfaspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı. Bu sonuçla konuk takım bitime 1 hafta kala küme düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 18:08 Güncelleme: 04.05.2025 - 18:14
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        Şanlıurfaspor 2. Lig'e düştü!
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        Trendyol 1. Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Çorum FK ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Şanlıurfa'nın golünü 41. dakikada Bouly Sambou kaydetti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Çorum bu gole 78'de Ali Akman ve 90+9'da Suat Kaya'yla karşılık verdi. Ayrıca konuk takımın 88'de Uchenna Ogundu ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

        ŞANLIURFA 2. LİG'E DÜŞTÜ

        Bu sonucun ardından Çorum FK 2 maç sonra kazandı ve 54 puana yükseldi. Şanlıurfaspor ise 40 puanda kaldı. En yakın rakibiyle puan farkı 5'e yükselen Şanlıurfaspor'un, 2. Lig'e düşmesi kesinleşti.

        Ligin 38. ve son haftasında Çorum FK deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Şanlıurfaspor ise Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.

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