Trendyol 1. Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Çorum FK ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Şanlıurfa'nın golünü 41. dakikada Bouly Sambou kaydetti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Çorum bu gole 78'de Ali Akman ve 90+9'da Suat Kaya'yla karşılık verdi. Ayrıca konuk takımın 88'de Uchenna Ogundu ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu iptal edildi.