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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Çorum FK Çorum FK'da ayrılık - Futbol Haberleri

        Çorum FK'da ayrılık

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, ön libero oyuncusu Coşkun Diniyev ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 10:08 Güncelleme: 28.07.2025 - 10:11
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        Çorum FK'da ayrılık!
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'da Coşkun Diniyev ile yollar ayrıldı.

        Çorum FK'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, futbolcu Coşkun Diniyev'in sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu. Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Çoşqun Diniyev ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

        Çorum FK'ye 2024-2025 sezonu ara transfer döneminde katılan 29 yaşındaki ön libero oyuncusu, çıktığı 13 maçta 2 gol kaydetti.

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