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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Çorum FK, hakem kararlarına tepki gösterdi - Futbol Haberleri

        Çorum FK, hakem kararlarına tepki gösterdi

        Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan, Bodrum FK maçındaki hakem kararlarına tepki göstererek, "Bu geceyi mahveden kalitesi düşük, basiretsiz maç boyunca ne yaptığını bilmeyen bir trio vardı" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 00:17 Güncelleme: 21.05.2024 - 00:23
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        Çorum FK'dan hakem kararlarına tepki!
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        Trendyol 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "MAÇ BOYUNCA NE YAPTIĞINI BİLMEYEN BİR TRİO VARDI"

        Bodrum FK maçının ardından açıklamada bulunan Kenan Aşkan, her iki takım da sezon başından itibaren tırnaklarıyla kazıya kazıya buralara geldiğini söyledi. İki takımında iyi mücadele ederek, futbol oynadığına dikkat çeken Aşkan, “Her iki kulüp de play-off’a kalarak oynadıkları futbolun karşılığını alarak geldi. Her iki takımda futbol oynamaya çalıştı. İyi mücadele vardı. Seyir zevki yüksek güzel futbol vardı, Daha da güzel olabilirdi. Ancak bu geceyi mahveden kalitesi düşük, basiretsiz maç boyunca ne yaptığını bilmeyen bir trio vardı. İlk defa söylüyoruz ama gerçekten böyleydi. Bugüne kadar futbolu güzelleştirelim, hep futbol oynayalım dedik. Buralara bundan dolayı geldik. Ama verilen kararlar yediğimiz goldeki taç, kırmızı kart, hocamızın atılması anlam veremedik. Bu gece böyle bitti. Keşke böyle bitmeseydi. Daha güzel olabilirdi. Futbol konuşulabilirdi” dedi.

        "HAYALLERİMİZİN PEŞİNDEN GİTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

        Bodrum FK’yı tebrik eden Aşkan, “Üç gün sonra tekrar karşılaşacağız. Gene iyi futbol olacak. Onlarda futbol oynamaya çalışacak. Onlarında bizimde sistemimiz var. Onlarda kendi doğrularını bizde kendi doğrularımızı yapmaya çalışacağız. Bir takım kaybedecek, bir takım kazanacak. İnşallah kazanan biz oluruz. Onlar kaybederse de üzülürüz. Çok emek verdik. Takımımız çok emek verdi. Çorum çok emek verdi. Bugün buraya 15 bin taraftar geldi. Onlarda çok istiyor. Hayallerimizin peşinden gidiyoruz ve gitmeye devam edeceğiz. Bu gece böyle bitti. İnşallah önümüzdeki maçta gülen taraf biz oluruz” ifadelerini kullandı.

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