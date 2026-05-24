Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Çorum FK Çorum FK kupasına kavuştu

        Çorum FK kupasına kavuştu

        Trendyol 1. Lig Play-off finalinde karşılaştığı Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Çorum FK, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 22:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Çorum FK, şampiyonluk kupasına kavuştu.

        2

        Çorum FK, Trendyol 1. Lig play-off final müsabakasında Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Esenler Erokspor ile karşılaştı.

        3

        90 dakikanın sonucunda maçı 2-0 kazanan Çorum ekibi, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

        4

        Maçın ardından düzenlenen kupa töreninde Çorum FK takımı oyuncuları ve teknik heyetine şampiyonluk kupasını TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz takdim etti.

        5
        ÖNERİLEN VİDEO

        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu sertifika töreninde konuştu. MHP lideri Bahçeli, "Bize göre siyaset toplumsal sorunlarla dertlenip çözüm üretme sanatıdır. Siyaset bir koşu parkuru, çıkar yarışı değildir. Milletin acısıyla kederlenmeyenlerin bizimle olması mümkün değil...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        "G.Saray'a gidersem..."
        "G.Saray'a gidersem..."
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        "Karavandan dışarı atıldık"
        "Karavandan dışarı atıldık"
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!