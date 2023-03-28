Çorum’da tankerle çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum’da yakıt yüklü tankerle çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı.

Habip A.(49) idaresindeki 06 HC 5183 plakalı yakıt yüklü tanker, Samsun-Çorum Karayolu Kaymakcı mevkiinde aynı yönde seyreden Mızrabi C.B’nin (58) kullandığı 19 ADG 422 plakalı traktörle çarpıştı.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü Mızrabi C.B. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Araçlardan yola dökülen yakıt karayolları ekiplerince temizlendi.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

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