Çorum’da eski kayınbiraderinin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum’da bir kişi eski kayınbiraderinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ayrıldığı eşinin Kale Mahallesi Eti 9. Sokak’ta evine giden D.T, eski kayınbiraderi M.L.’nin silahlı saldırısına uğradı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan D.T, sağlık ekiplerince Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, 16 EH 665 plakalı otomobil ile olay yerinden kaçan M.L’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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