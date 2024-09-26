Çorum'da Ahilik Haftası kutlandı

Törene, Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, AK Parti İl Başkanı Murat Günay da katıldı.

Elli altı yıldır camcılık yapması nedeniyle yılın ahisi seçilen Necmettin Fevzioğlu, törende ÇESOB Başkanı Recep Gür ile birlikte şet kuşandı.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan kutlama etkinlikleri, protokol üyeleri ve esnafın, Gazi Caddesi'nden Hürriyet Meydanı'na kadar mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle devam etti.

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