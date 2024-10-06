Çorum Valisi Çalgan, Dodurga ilçesine ziyarette bulundu
Çorum Valisi Ali Çalgan, Dodurga ilçesinde incelemelerde bulundu.
Çorum Valisi Ali Çalgan, Dodurga ilçesinde incelemelerde bulundu.
Çalgan, Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever'i ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Dodurga’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Çalgan, ilçeyi tanımak, ihtiyaçları yerinde görmek adına ziyarette bulunduğunu söyledi.
Ardından Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya'yı ziyaret eden Çalgan'a, ilçedeki yatırımlar hakkında bilgi verildi.
Ziyarette İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya ve il Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da bulundu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.