Çorum'da düşük yaptıktan sonra cenini evin bahçesine gömen kadın gözaltına alındı.

Bekar ve iki aylık hamile olduğu öğrenilen A.S. (31), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istemesi üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.S, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.