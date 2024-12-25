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        İskilip'te "En İyi Narkotik Polis Anne" konferansı düzenlendi

        İskilip Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay iş birliğinde "En İyi Narkotik Polis Anne" konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 18:06 Güncelleme: 25.12.2024 - 18:06
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        İskilip'te "En İyi Narkotik Polis Anne" konferansı düzenlendi
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        İskilip Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay iş birliğinde "En İyi Narkotik Polis Anne" konferansı gerçekleştirildi.

        Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İzzet Tokat, Redif Kışlası Kültür Merkezi'ndeki programda katılımcılara uyuşturucu kullanımının başlangıcı ve bağımlılık yapıcı etkisi ile ilgili bilgi verdi.

        Tokat, hiçbir ailenin çocuğuna uyuşturucu bağımlılığını yakıştıramayacağını vurgulayarak, "Ailelerin ve toplumun bilinçlendirilmesi ile kanayan yaranın önüne geçilebilecek. Uyuşturucu kullanımının erken fark edilmesi önem taşıyor. Maddenin bulunamaması halinde yoksunluk belirtilerinin neler olduğu ve etkisi konusunda da ailelerin dikkat etmesi gerekiyor." dedi.

        Yeşilay Çorum Danışmanlık Merkezinde görevli sosyal hizmet uzmanı Aliye Nur Kantar da uyuşturucu, sigara, alkol ve teknoloji bağımlılıkları konusunda bilgi aktararak, Yeşilayın bağımlılık tedavisi ile ilgili çalışmalardan bahsetti.

        Yeşilay görevlisi psikolojik danışmalık ve rehberlik öğretmeni Burcu Remza Bekleviç tarafından da okullarda "Teknoloji bağımlılığı" konulu eğitim verildi.

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