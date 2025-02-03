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        TKDK hibeleri Çorum'da süt üretiminin artmasına altyapı hazırladı

        KEMAL CEYLAN - Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe destekleriyle altyapısını geliştirerek kentteki yıllık süt üretimini 21 bin tondan 48 bin tona yükseltti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 12:30 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:30
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        TKDK hibeleri Çorum'da süt üretiminin artmasına altyapı hazırladı
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        KEMAL CEYLAN - Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe destekleriyle altyapısını geliştirerek kentteki yıllık süt üretimini 21 bin tondan 48 bin tona yükseltti.

        Kısa süre önce Çorum-Ankara kara yolu 7. kilometredeki 17 bin metrekare alana kurulan yeni merkezine taşınan birlik, kentte 420 noktadan her gün süt topluyor.

        120 personelin çalıştığı Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinde günlük toplanan ortalama 150 ton süt, 8 farklı süt işleme tesisine satılarak üyelerine gelir sağlanıyor.

        TKDK'nin hibe desteklerinden yararlanarak süt toplama ve analiz altyapısını güçlendiren birlik, Çorum'un süt üretiminde öne çıkmasına da zemin hazırlıyor.

        Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, AA muhabirine, TKDK'den şimdiye dek önemli oranda projelere hibe desteği aldıklarını söyledi.

        Hibe destekleriyle birliğin süt toplama ve analiz altyapısının güçlendiğini, bu sayede üreticilerin de kapasitesini artırdıklarını belirten Kaya, "Günlük 2 bin 870 üreticimizin sütünü 13 ilçede, 35 araç ve 60 personelle topluyoruz. 7 yıl önce göreve geldiğimizde birliğimizde yıllık 21 bin ton süt toplanıyordu. Çeşitli desteklerle yaptığımız laboratuvar ve araç yatırımları ile yıllık 48 bin ton süt topluyoruz. Hem verimliliği artırmışız hem de küçük aile işletmelerini desteklemişiz. Bu da yaptığımız projelerle oluyor." dedi.

        Daha önce küçük kapasiteli araçlarla süt toplayıp daha fazla nakliye maliyetine katlandıklarını ancak TKDK'nin hibe desteğiyle aldıkları tırla 3 ilçenin sütünü tek seferde toplayarak maliyeti hayli düşürdüklerini anlatan Kaya, yine hibe desteğiyle aldıkları 300 bin avroluk modern analiz makinesi sayesinde sektörün aradığı en kaliteli sütü tedarik edebildiklerini kaydetti.

        - Alınan ekipmanlarla girdi maliyetleri azaltılıp süt kalitesi artırıldı

        Kaya, altyapının güçlenmesinin girdi maliyetlerinin azaltılıp süt kalitesinin yükselmesinin üreticileri daha fazla üretmeye teşvik ettiğini, bu sayede ciddi kapasite artışı sağladıklarını vurguladı.

        Artık birliğe 130 kilometre mesafedeki köyde bulunan 50 litre sütü dahi aldıklarını vurgulayan Kaya, "TKDK'nin bize çok büyük faydası oldu. Bugünkü parayla aldığımız projelerin toplamı 21 milyon lira. Öz kaynak olarak 21 milyon lira verip bunları alma şansımız yoktu. Üreticimizin cebinden para harcamadan sütümüzü çoğaltmışız. Hibe desteği ile 25 soğutucu tank aldık. 420 merkezden süt topluyoruz. Bunları kendi öz kaynaklarımızla değil, proje üreterek sağladık. 28 personelden 120 personele çıktık." diye konuştu.

        İkinci proje ile Türkiye'de beş büyük şirkette bulunan süt analiz cihazına sahip olduklarına dikkati çeken Kaya, şöyle devam etti:

        "300 bin avro bütçeli proje ile laboratuvar cihazı aldık. Devlet, 'Sütü analiz edersen destek veririm' diyor. Sadece Çorum değil, bölgede 13 ile hizmet veren laboratuvar kurduk. Sütünün içindeki bakterisini, yağını ölçüyor, veriler Tarım ve Orman Bakanlığına gidiyor. Üreticimiz bundan destek alıyor. Birliğimiz, diğer illere yaptığı analizden gelir elde ediyor. Laboratuvarın iyi olmazsa sütü satamıyorsun. Pekmezin iyiyse alıcısı Bağdat'tan geliyor. Eğer hibe destekleri olmasaydı, bu projeleri yapmasaydık bu kadar iyi ivme ve büyüme olmazdı."

        - Hibe desteğiyle süt işleme tesisi kurulması hedefleniyor

        TKDK'den almak istedikleri hibe desteğiyle süt işleme tesisi kurmayı da planladıklarına işaret eden Kaya, şunları kaydetti:

        "Devletimizin desteğiyle yapmak istediğimiz projemiz var. Süt toplama merkezinin yanı sıra süt işleme tesisi kuracağız, günlük 60 ton kapasiteli. Çorum bu konuda büyüyor, biz de birlik olarak büyümeye vesile olacağız. İnşallah Çorum'da günlük 500 ton süt toplama kapasitesini yakalarız. Burada sanayicimiz yok. Sanayicinin Çorum ve Amasya bölgesi, iştahını kabartıyor. Buraya firmalardan gelip fabrika kurmak istiyorlar. İnşallah Çorum'a ulusal bir firmanın kurulması için elimizden geldiği kadar uğraşacağız."

        Gıda mühendisi Hakan Çağlayan ise birliğe kazandırılan analiz cihazıyla sütün kimyasal değerlerinin birkaç saniyede ölçülebildiğini, daha kaliteli ürün elde etmeye katkı sağladığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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