TKDK hibeleri Çorum'da süt üretiminin artmasına altyapı hazırladı

KEMAL CEYLAN - Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe destekleriyle altyapısını geliştirerek kentteki yıllık süt üretimini 21 bin tondan 48 bin tona yükseltti.

Kısa süre önce Çorum-Ankara kara yolu 7. kilometredeki 17 bin metrekare alana kurulan yeni merkezine taşınan birlik, kentte 420 noktadan her gün süt topluyor.

120 personelin çalıştığı Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinde günlük toplanan ortalama 150 ton süt, 8 farklı süt işleme tesisine satılarak üyelerine gelir sağlanıyor.

TKDK'nin hibe desteklerinden yararlanarak süt toplama ve analiz altyapısını güçlendiren birlik, Çorum'un süt üretiminde öne çıkmasına da zemin hazırlıyor.

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, AA muhabirine, TKDK'den şimdiye dek önemli oranda projelere hibe desteği aldıklarını söyledi.

Hibe destekleriyle birliğin süt toplama ve analiz altyapısının güçlendiğini, bu sayede üreticilerin de kapasitesini artırdıklarını belirten Kaya, "Günlük 2 bin 870 üreticimizin sütünü 13 ilçede, 35 araç ve 60 personelle topluyoruz. 7 yıl önce göreve geldiğimizde birliğimizde yıllık 21 bin ton süt toplanıyordu. Çeşitli desteklerle yaptığımız laboratuvar ve araç yatırımları ile yıllık 48 bin ton süt topluyoruz. Hem verimliliği artırmışız hem de küçük aile işletmelerini desteklemişiz. Bu da yaptığımız projelerle oluyor." dedi.

Daha önce küçük kapasiteli araçlarla süt toplayıp daha fazla nakliye maliyetine katlandıklarını ancak TKDK'nin hibe desteğiyle aldıkları tırla 3 ilçenin sütünü tek seferde toplayarak maliyeti hayli düşürdüklerini anlatan Kaya, yine hibe desteğiyle aldıkları 300 bin avroluk modern analiz makinesi sayesinde sektörün aradığı en kaliteli sütü tedarik edebildiklerini kaydetti.

- Alınan ekipmanlarla girdi maliyetleri azaltılıp süt kalitesi artırıldı

Kaya, altyapının güçlenmesinin girdi maliyetlerinin azaltılıp süt kalitesinin yükselmesinin üreticileri daha fazla üretmeye teşvik ettiğini, bu sayede ciddi kapasite artışı sağladıklarını vurguladı.