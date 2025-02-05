"İskilip Doğa Turizmi Alanlarının ve Gastronomisinin Geliştirilmesi Projesi" kabul edildi

İskilip Kaymakamlığının "İskilip Doğa Turizmi Alanlarının ve Gastronomisinin Geliştirilmesi Projesi" Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İskilip Kaymakamlığı Proje Ekibince, ilçenin doğa turizmi alanları ve gastronomisinin turizm amaçlı kullanımını sağlamaya dönük proje geliştirildiği bildirildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, "Proje ekibimiz tarafından 2024 Yılı Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına (OKA) sunulan 'İskilip Doğa Turizmi Alanlarının ve Gastronomisinin Geliştirilmesi Projesi' desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje ile ilçemizin doğa turizm alanlarının tespiti ve gastronomisinin geliştirilmesi amacıyla fizibilite çalışması yapılacaktır. Proje ekibimize ve emeği geçenlere teşekkür ederim. İlçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.