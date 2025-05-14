Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da ineğin teptiği kadın ağır yaralandı

        Çorum'un Laçin ilçesinde ahırda hayvanları yem veren Satı Sarıca (53), ineğin tepmesi sonucunda ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 22:29 Güncelleme: 14.05.2025 - 22:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da ineğin teptiği kadın ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum’un Laçin ilçesinde ahırda hayvanları yem veren Satı Sarıca (53), ineğin tepmesi sonucunda ağır yaralandı.

        İlçenin Çamlıpınar Köyü’nde hayvanlara yem vermek için ahıra giren Satı Sarıca'yı bu esnada ineği tepti.

        İnek tepmesi sonucunda yaralanan Sarıca, vatandaşlardan yardım istedi.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sarıca, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Sarıca'nın hayati tehlikesi nedeniyle tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Osimhen tarihe geçti: Jardel'i solladı!
        Osimhen tarihe geçti: Jardel'i solladı!
        Zelenskiy: Rusya'yı kimin temsil edeceğini görmeyi bekliyorum
        Zelenskiy: Rusya'yı kimin temsil edeceğini görmeyi bekliyorum
        "Soykırımcı devletle ticaret yapmayız"
        "Soykırımcı devletle ticaret yapmayız"
        Havalar neden hala serin?
        Havalar neden hala serin?
        Merz'den Alman ordusunu en güçlü ordu yapma hedefi
        Merz'den Alman ordusunu en güçlü ordu yapma hedefi
        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde dava açıldı!
        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde dava açıldı!
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Borsa şirketleri çok mu ucuzladı?
        Borsa şirketleri çok mu ucuzladı?
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem

        Benzer Haberler

        Çorum'da balkondan düşen genç hayatını kaybetti
        Çorum'da balkondan düşen genç hayatını kaybetti
        Boğazkale'de çiftçiler tarımda doğru sulama konusunda bilgilendirildi
        Boğazkale'de çiftçiler tarımda doğru sulama konusunda bilgilendirildi
        Eşinin hayatını Heimlich manevrasıyla kurtaran doktor ve meslektaşından aci...
        Eşinin hayatını Heimlich manevrasıyla kurtaran doktor ve meslektaşından aci...
        Çorum'da otomobilden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı
        Çorum'da otomobilden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı
        Çorum'da 1 kişi bıçakla yaralandı
        Çorum'da 1 kişi bıçakla yaralandı
        Çorum'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 50 bin 145 lira çıktı
        Çorum'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 50 bin 145 lira çıktı