Çorum'da ineğin teptiği kadın ağır yaralandı

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sarıca, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İlçenin Çamlıpınar Köyü’nde hayvanlara yem vermek için ahıra giren Satı Sarıca'yı bu esnada ineği tepti.

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