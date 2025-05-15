Çorum'daki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi

Mimarsinan Mahallesi Erzurumdede Caddesi'nde bulunan un fabrikasında 6 Mayıs'ta yaşanan patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Zülfikar Tutuş (47), 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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