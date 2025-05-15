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        Çorum'daki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi

        Çorum'da un fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren işçinin cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 15:26 Güncelleme: 15.05.2025 - 15:26
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        Çorum'daki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi
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        Çorum'da un fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren işçinin cenazesi defnedildi.

        Mimarsinan Mahallesi Erzurumdede Caddesi'nde bulunan un fabrikasında 6 Mayıs'ta yaşanan patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Zülfikar Tutuş (47), 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Tutuş'un cenazesi hastane morgundan alınarak, Akşemseddin Camisi'ne getirildi.

        Zülfikar Tutuş'un cenazesi, öğle namazını takiben kılınan namazın ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.

        Cenazeye, Tutuş ailesinin yakınları, iş arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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