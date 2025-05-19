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        Çorum'da zabıtanın yakaladığı 3 dilencinin 5 saatte 24 bin lira topladığı belirlendi

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde, zabıta ekiplerince yakalanan 3 dilencinin üzerinden toplam 24 bin 665 lira çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 16:58 Güncelleme: 19.05.2025 - 17:04
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        Çorum'da zabıtanın yakaladığı 3 dilencinin 5 saatte 24 bin lira topladığı belirlendi
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde, zabıta ekiplerince yakalanan 3 dilencinin üzerinden toplam 24 bin 665 lira çıktı.

        Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yaptı.

        Karşıyaka Mezarlığı'nda dilenirken yakalanan Dursun S. (44), Döne S. (71) ve Cevdet A. (58), ekiplerce zabıta amirliğine götürüldü.

        Dilencilerin üzerlerinde toplam 24 bin 665 lira bulundu.

        Zabıta ekiplerinin sorusu üzerine dilenciler, parayı yaklaşık 5 saatte topladıklarını belirtti.

        Söz konusu paraya el konulurken, dilencilerin her birine 1406 lira idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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