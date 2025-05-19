Çorum'da zabıtanın yakaladığı 3 dilencinin 5 saatte 24 bin lira topladığı belirlendi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, zabıta ekiplerince yakalanan 3 dilencinin üzerinden toplam 24 bin 665 lira çıktı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, zabıta ekiplerince yakalanan 3 dilencinin üzerinden toplam 24 bin 665 lira çıktı.
Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yaptı.
Karşıyaka Mezarlığı'nda dilenirken yakalanan Dursun S. (44), Döne S. (71) ve Cevdet A. (58), ekiplerce zabıta amirliğine götürüldü.
Dilencilerin üzerlerinde toplam 24 bin 665 lira bulundu.
Zabıta ekiplerinin sorusu üzerine dilenciler, parayı yaklaşık 5 saatte topladıklarını belirtti.
Söz konusu paraya el konulurken, dilencilerin her birine 1406 lira idari para cezası uygulandı.
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