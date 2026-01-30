Habertürk
        Çorum Haberleri

        Çorum FK, 1. Lig'de yarın sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak

        Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörüngücü'nü konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 14:21 Güncelleme: 30.01.2026 - 14:21
        Çorum FK, 1. Lig'de yarın sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak
        Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörüngücü'nü konuk edecek.

        Çorum Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ömer Faruk Gültekin yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Fredy bu maçta forma giyemeyecek.

        Ligde 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 38 puan toplayan Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.



