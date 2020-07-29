Belediye ağaçları kesti vatandaş isyan etti

"Daha dün gibi..."

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Osmancık Belediyesi, kaldırım yapım çalışmaları esnasında kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle ağaçları kesti. Ağaçların kesilmesine ise vatandaş tepki gösterdi.

Osmancık ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Rasim Sokak’ta kaldırımda bulunan meyve ağaçlarının kesilmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar Osmancık Belediyesinin kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle kestiği iddia edilen ağaçların kolay yetişmediğini belirterek, alınan kararın doğru olmadığını, kesilmek yerine sökülerek başka bir yere taşınabileceğini veya etrafının çember içine alınarak ağaçlara zarar vermeden kaldırım çalışmalarının devam edebileceğini savundular.

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