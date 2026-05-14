Çorum'un bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu
Çorum'da Meteoroloji'nin "sarı kodlu" kuvvetli sağanak uyarısının ardından bazı ilçelerde dolu yağışı etkili oldu
Giriş: 14 Mayıs 2026 - 21:43 Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Çorum’un bazı bölgelerinde beklenen yağış etkisini gösterdi.
Alaca, Laçin ve Bayat ilçelerinde kuvvetli sağanak, yer yer dolu yağışına dönüştü. Kısa süreli etkili olan dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipler, su birikintilerinin yaşandığı bazı bölgelerde çalışma yaptı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ