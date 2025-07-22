'Cosby Ailesi' oyuncusu Malcolm-Jamal Warner hayatını kaybetti

Ülkemizde 'Cosby Ailesi' olarak yayınlanan 1980'li yılların ünlü dizisi 'The Cosby Show'un yıldızı Malcolm-Jamal Warner, 54 yaşında hayatını kaybetti.

Dizide uzun yıllar canlandırdığı 'Theodore Huxtable' karakteriyle ünlenen Warner'ın, ailesiyle birlikte Costa Rica tatilinde yüzerken akıntıya kapılıp öldüğü açıklandı.

Costa Rica polisi, oyuncunun cansız bedeninin Limon şehrindeki Cocles plajında bulunduğunu belirtti. Warner'ın resmi ölüm nedeni, boğulma olarak kayda geçirildi.

Olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği henüz netlik kazanmazken, uzmanlar Costa Rica'daki bazı plajların koşullara bağlı olarak ciddi riskler oluşturabileceğini belirtiyor.

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Malcolm-Jamal Warner, 'Cosby Ailesi'nde Cliff Huxtable'ın tek oğlu 'Theodore Huxtable' rolüyle tanınıyordu. 1984'ten 1992'ye kadar sekiz sezonun tamamında rol alarak büyük beğeni topladı ve herkesin tanıdığı bir isim haline geldi. Dizide rolm alırken bir çocuk olsa da performansıyla geniş çapta beğeni topladı ve 1986 Emmy Ödülleri'nde 'Komedi Dizilerinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında aday gösterildi.

Malcolm-Jamal Warner; ayrıca, 'Malcolm & Eddie' (1996 – 2000) adlı sitcom'da Eddie Griffin'le birlikte Malcolm McGee karakterini canlandırdı ve daha sonra 2011'den 2015'e kadar 'Reed Between the Lines' dizisinde Dr. Alex Reed karakterine hayat verdi.