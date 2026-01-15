Habertürk
        Cosea: 99 - Beşiktaş GAİN: 103 | MAÇ SONUCU

        Cosea: 99 - Beşiktaş GAİN: 103 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 14. haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi Cosea'yı 103-99 yendi.

        15.01.2026 - 00:24
        Beşiktaş GAİN, Fransa'da istediğini aldı!
        BKT Avrupa Kupası B Grubu 14. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Fransız ekibi Cosea'yı 103-99 mağlup etti.

        Fransa'nın Bourg-en-Bresse bölgesindeki Ekinox Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-24 üstün bitiren siyah-beyazlılar, soyunma odasına da 52-50 önde gitti.

        Beşiktaş GAİN, üçüncü periyodu 76-76 biten karşılaşmanın son çeyreğinde temposunu artırarak sahadan 103-99 galip ayrıldı.

        Siyah-beyazlılarda Ante Zizic, 26 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

        Fransız temsilcisinde ise Darius McGhee 25 sayıyla öne çıktı.

        Beşiktaş GAİN böylece B Grubu'nda 10. galibiyetini aldı. Cosea ise grupta 3. mağlubiyetini yaşadı.

