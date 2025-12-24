Habertürk
Habertürk
        Costner'in belgeselinde rol aldı

        Costner'in belgeselinde rol aldı

        Sinan Sicimoğlu, Hollywood'un efsanevi ismi Kevin Costner'ın yapımcılığını üstlendiği 'Kevin Costner Presents: The First Christmas' adlı belgeselin drama bölümlerinde rol aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 08:44 Güncelleme: 24.12.2025 - 08:44
        Costner'in belgeselinde rol aldı
        'Kevin Costner Presents: The First Christmas', ‘Pantera’ karakterine hayat veren Sinan Sicimoğlu, hikâyenin sert, karanlık ve dramatik yüzünü temsil eden en güçlü figürlerden biri olarak öne çıkıyor. Klasik bir Noel anlatısından uzak olan yapım, dönemin politik baskısını ve insani çatışmalarını gerçekçi bir dille ele alırken, 'Pantera' karakteri bu gerilimin merkezinde yer alıyor.

        IDRIS ELBA’NIN DİZİSİNDE

        Sinan Sicimoğlu ayrıca Idris Elba’nın başrolünde yer aldığı 'Hijack' dizisinin ikinci sezonunda ‘Nihat Kaya’ karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

        ‘ÇATLI’ FİLMİ İÇİN ERMENİCE ÖĞRENDİ

        Türkiye’deki oyunculuk çalışmalarına da devam eden Sinan Sicimoğlu şu sıralar çekimleri süren ve Abdullah Çatlı’nın hayatının kritik bir dönemini konu alan 'Çatlı' filminde Ermeni bir karakteri canlandırıyor. Sicimoğlu, rolü için Ermenice dersleri alan

        #Kevin Costner Presents: The First Christmas
        #Sinan Sicimoğlu
