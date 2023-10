Could ile ilgili cümleler: İçinde could geçen örnek cümleler, konu anlatımı ve doğru kullanımı "Could" birçok farklı bağlama göre çeşitli anlamlar taşır ve yaygın olarak kullanılır. Yetenek, izin, olasılık, istek ve geçmişteki bir durumu ifade etmek için kullanılabilir. Bu nedenle, "could" ifadesi İngilizce dilinde çok işlevli bir kelimedir. Peki, could ile ilgili cümleler neler? İşte could cümle içinde doğru kullanımı...

Could Konu Anlatımı

"Could" özellikle geçmişteki yetenekleri veya izinleri ifade etmek için sıkça kullanılan bir yardımcı fiildir. Geçmişte bir eylemi gerçekleştirebilme yeteneğini belirtirken "could" kullanılır. Örneğin, "I could swim when I was a child" (Çocukken yüzebilirdim) cümlesi, kişinin çocukluğunda yüzmeyi başarabildiğini ifade eder. Ayrıca izin ya da resmi olmayan isteklerin ifadesinde de "could" kullanılabilir. "Could you please pass the salt?" (Lütfen tuzu uzatabilir misin?) cümlesi, bir isteği veya ricası ifade eder.

Could cümle içinde kullanımına dair örnekler aşağıdaki gibidir.

I could swim when I was five years old. (Beş yaşındayken yüzebilirdim.)

Could you please pass me the salt? (Lütfen bana tuzu uzatabilir misin?)

She could play the piano beautifully. (Piyano çalmayı güzel bir şekilde yapabilirdi.)

We could go to the concert if we buy tickets in advance. (Biletleri önceden alırsak konsere gidebiliriz.)

They said that he could be the best candidate for the job. (Onlar, iş için en iyi aday olabileceğini söylediler.)

I wish I could travel the world someday. (Bir gün dünyayı gezebilsem keşke.)

Could you help me with my math homework? (Matematik ödevimde bana yardımcı olabilir misin?)

When he was younger, he could run very fast. (Daha gençken çok hızlı koşabilirdi.)

I could eat pizza every day if I could. (Her gün pizza yiyebilirim, eğer mümkün olsaydı.)

If I could turn back time, I would make different choices. (Eğer zamanı geri çevirebilirsem, farklı seçimler yapardım.)

Could konu anlatımına göre aynı zamanda olasılık ya da mümkün olma hallerini de ifade edebilir. Örneğin, "If the weather is good, we could have a picnic" (Hava güzel olursa piknik yapabiliriz) cümlesi, bir durumun gerçekleşme olasılığını gösterir.

Bu çok yönlü yardımcı fiil, İngilizce konuşmacılarına geçmiş yeteneklerini, izinleri, mümkünlükleri ve istekleri ifade etme konusunda büyük bir esneklik sağlar. "Could" ifadesi, İngilizce'de anlam zenginliği ve ifade çeşitliliği sunan önemli bir dil yapısıdır.

Could Kısa Örnek Cümleler

Could kısa örnek cümleler şu şekildedir:

I could dance all night. (Tüm gece dans edebilirim.)

Could you pass me the menu, please? (Menüyü bana uzatabilir misiniz, lütfen?)

She could speak multiple languages. (Birden fazla dil konuşabilirdi.)

We could go to the beach tomorrow if the weather is good. (Hava güzelse yarın plaja gidebiliriz.)

They said he could be the next president. (Onlar, gelecek başkan olabilir dediler.)

Could you bring me a glass of water? (Bana bir bardak su getirebilir misiniz?)

When he was younger, he could climb trees easily. (Daha gençken ağaçlara kolayca tırmanabilirdi.)

I could hear the music from the party next door. (Komşudaki partiye ait müziği duyabiliyordum.)

I wish I could travel around the world. (Dünyayı gezebilseydim keşke.)

If I could play a musical instrument, I'd choose the piano. (Müzik aleti çalabilseydim, piyano seçerdim.)

ÖNERİLEN VİDEO