Türkiye’de koronavirüs tedbirleri yeni normalleşme sürecine girerken vaka sayılarının daha da azalması ile birlikte Bilim Kurulu’nun Haziran ayında alacağı kararlarla tedbirlerin biraz daha gevşetilmesi bekleniyor. Ancak sağlık uzmanları vatandaşlara tedbirlerin normalleşme sürecinde devam edeceğini hatırlatarak rehavete kapılmamalarını tavsiye ediyor.

İstanbul Barosu avukatlarından Zeynep Yıldırım tarafından bu çervede hazırlanan "Ofise Dönüş İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri" başlığı altında önemli bir çalışma yayınlandı. Çalışmada 'yeni normalleşme' sürecinde gerek ofislerin hijyen şartları ve gerekse ofislerde çalışacak olan personelin uyması gereken önlemler sıralandı.

Kılavuzda şu ifadelere yer verildi: "salgın sonrası ne yazık ki hayatımız eskisi gibi olmayacak. Hem iş yapış tarzımızı, hem çalışma sistemimizi hem de birbirimizle olan ilişkilerimizi Covid-19 gerçeği ve sosyal mesafeyi gözeterek yeniden kurgulamak zorundayız. Yeni dönem ofis çalışma kurallarını hepimizin sağlığı için temin ettiğimiz kişisel koruyucu donanımları, antibakteriyel malzemeleri ve tüm dezenfekte işlemlerini bilgilendirme amacıyla paylaşıyoruz"

COVİD 19'A KARŞI İDEAL OFİS ORTAMI NASIL OLMALI

Ofisler 2 aylık koruma sağlayacak şekilde özel ekip ve dezenfektanla dezenfekte ediliyor. Salgın tehdidi ortadan kalkana kadar 2 ayda bir dezenfekte işlemi yapılacak.

Klimanın yıllık bakımları yapılmalı. Her yıldan farklı olarak Covid-19’u önlemeye özel uzun koruma sağlayan dezenfektanlar klimalara uygulanmalı ve daha korunaklı hale getirilmeli. Buna rağmen mümkün olduğunca klimalar kullanılmalı. Ofis içi temiz hava sirkülasyonu sağlanmalıdır.

Bina içerisinde de hava sirkülasyonu sağlanması konusunda bina yönetimiyle görüşme yapılmalıdır.

İşe gidiş gelişlerde, işin görülmesi sırasında ve işyerinde kullanılmak üzere tıbbi maskeler ve siperlikler temin edilmelidir.

İşyerinde ve dışarıda ihtiyaç olması halinde kullanılmak üzere tek kullanımlık eldivenler olması gerekir.

Çalışma masalarına kişiye özel kullanım için 80 derece kolonyalar bulundurulmalı. Bunların bitmesi halinde doldurulması için 5 litrelik kolonya bulundurulmalıdır.

Ofis çalışanına yanlarında taşıyabilecekleri 100 ml büyüklüğünde el ve cilt antiseptiği dağıtılmalıdır.

Yine giriş ve çıkışlarda kullanılmak üzere el temazsız/ayak pedallı dezenfektan standları kapı girişlerine konulmalıdır.

Ofis girişlerine ayakkabı hijyeni için dezenfektanlı paspas konulmalıdır.

Ayrıca kapı girişlerine kullanılmış maske ve eldiven için özel çöp kovaları ve poşetler konulmalıdır.

Mutfak ve lavabolara hem el dezenfektanları hem de antibakteriyel sabun ve genel yüzey hijyeni için domestoslar konulmalıdır.

Ofise gelişlerde mutlaka her gün her çalışanın ateşi ölçülerek kayıt altına alınmalıdır.

Ayrıca çalışanlardan ofise dönüşte sağlık durumlarına bilgilendirme istenecek yine ekipmanların teslimi tutanakla yapılmalıdır.

Gelecek günlerdeki ihtiyaca göre önlemler artırılabilir ya da azaltılabilir...

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIMIZ NASIL OLMALI?

Kılavuzda kişisel koruyucu donanımlarıyla ilgili olarak şu malzemeler öneriliyor:

Coviur siperlik, tıbbi maske, eldiven, dezenfektan standı, atık çöp kutusu, hijyenik paspas ve ateş ölçer.

Bu malzemelerin ideal kullanımına dair şu bilgiler veriliyor:

COVİDUR SİPERLİK

Öncelikle ofis kullanımı için temin edilmiştir. Toplu taşımalarda, adliyede ya da gerekli gördüğünüz diğer ortamlarda kullanmanızı öneririz. Ancak her gün dezenfekte edilmesi gerekir. Bu üründe gözlük ve siperlik bir arada bulunmaktadır. Diğer siperliklerin üst ve yan kısımları açıkta olup, bu üründe sadece çene altında havanın girebileceği bir alan bırakılmalıdır. Havadan ağır olan ve virüs içeren partiküllerin alttan yukarıya doğru çıkma özelliği olmadığından ve de maskenin üst ve yanlarının kapalı olmasından dolayı tam güvenlik sağlar.

Siperlik; kırılmaz ve kaliteli malzemeden üretilen tercih edilmelidir. Bu da yüzde tam koruma sağlar. Ayrıca özel yapısından dolayı burundan nefes verdiğimiz sürece buharlanma yapmaz. Tıbbi maskeli ve maskesiz kullanılabilir.

TIBBİ MASKE KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Tıbbi maskenin burun, ağız ve çeneyi içerisine alan ön kısmına hiçbir zaman dokunulmamalıdır.

2- Eğer dokunulursa, eller en az 20 saniye su ve normal sabunla yıkanmalı veya alkol içeren el antiseptiğiyle iyice ovalanmalıdır.

3- Tıbbi maske kullanım sırasında yırtılır, kirlenir veya nemlenirse maske mutlaka yenisiyle değiştirilmelidir.

4- Tıbbi maske asla ortak kullanılmamalıdır.

5- Kullanılmış tıbbi maskenin kirlenmemiş olduğu düşünülse bile asla tekrar kullanılmamalı, maskeler asla çanta ve ceplerde saklanmamalıdır.

TIBBİ MASKE NASIL ÇIKARILIR?

1- Maske; burun, ağız ve çeneyi içine alan yoğun kirlenmenin gerçekleştiği ön kısmına dokunulmadan lastiklerinden tutularak çıkarılmalıdır.

2- Çıkarılan maske lastiklerinden tutularak bir poşet içerisine konulmalı, poşetin ağzı bağlanmalı ve çöp kutusuna atılmalıdır.

3- Kullanılmış maskeler asla ceplere ve çantalara konulmamalı, masa üstlerine bırakılmamalıdır.

4- Maskeyi çıkardıktan sonra başka bir yere dokunmadan eller en az 20 saniye su ve normal sabunla yıkanmalıdır.

TEK KULLANIMLIK ELDİVEN

Tek kullanımlık eldivenler; takılmalara, kesilmelere, delinmelere ve aşınmaya karşı yüksek dayanıklıdır. Kuru, ıslak ve yağlı kavrama özelliği vardır. Neopren malzemesinden yapılmıştır.

ELDİVENLERİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Eldiven eli ve elin baş kısımlarını virüsten ve tehlikelerden koruyan kişisel koruyucu ekipmandır.

2- Bilim Kurulu tarafından COVİD-19 salgınından korunmak alınacak önlemler arasında eldiven kullanılması önerilmemektedir. Eldiven yerine ellerin sık sık yıkanması ve/veya alkollü dezenfektanlarla dezenfekte edilmesi önerilmektedir.

3- Hal böyle olmasına rağmen özellikle kargo ve posta gibi bulaşının yüksek olduğu evraklar için eldiven kullanılması mümkün olabilir.

4- Bu eldivenler tek kullanımlık olup uzun süre kullanılmamalıdır. Yani gerektiğinde kullanılması önemlidir.

5- Eldiven nasıl giyilir?

Sağ el ile eldiven kılıfı açılır, sol baş parmak ve işaret parmağıyla eldivenin katlanmış bilek kısmından tutularak sağ ele giyilir ve bileğe kadar çekilir bırakılır. Diğer eldiveni giyebilmek için sağ elin dört parmağı, sol eldivenin katlanmış bilek kısmının arasına sokulur ve alınır.

6- Eldiven nasıl çıkarılır?

Eğer sağlak iseniz önce sol eldeki eldiven çıkarılır. Solak iseniz önce sağ eldeki eldiven çıkarılır. Sol eldeki eldiven bilek kısmından ancak bileğe değmeden ters yüz ederek çıkarılır. Çıkarılan eldiven, eldivenli elin avucunda tutulur. Eldivensiz elin başparmağı açılarak diğer dört parmak yan yana getirilir. Birleştirilen parmaklar, diğer elin dış yüzeyine değmeden diğer eldivenin içine sokulur ve eldiven ters yüz edilerek çıkarılır.

7- Eldiven çıkarıldıktan sonra bir poşet içine konulur ve ağzı bağlandıktan sonra çöp kutusuna atılır. Eldivenler yıkanarak tekrar kullanılmaz.

DEZENFEKTAN STANDI

Ofise giriş ve çıkışlarda ellerin mutlaka dezenfekte edilmesi gerekir. Ayrıca gün içerisinde ihtiyaç olduğunda da kullanılabilir.

Dezenfektan standı ayak pedallı olup, dezenfektanı ele aktarmak için elle dokunulmasına ihtiyaç yoktur. Standın alt kısmındaki pedala basılması halinde dezenfektan madde ele aktarılmalıdır.

ATIK ÇÖP KUTUSU

Dezenfekte standının yanında yer almalıdır. Maskelerimizi ve eldivenlerimizi kullandıktan sonra standın yanında yer almalı ve tek kullanımlık küçük poşetlere koyarak ağzını bağlayıp bu çöp kutusuna atılmalıdır. Kullanılan eldiven ve maskeler; mutfak, lavabo, çalışma masasının altındaki diğer çöplere atılmamalıdır. Bu tür atıkların tek çöp kovasında toplanması bulaşımın engellenmesi ve sağlık açısından daha uygundur.

HİJYENİK PASPAS

Ofis girişlerine dezenfektan madde yer almaktadır. Ofise girmeden önce dezenfekte havuzu olarak adlandırılan zemine 8-10 saniye basarak, ayakkabıların tabanı dezenfekte edildikten sonra ofise girilmelidir. Böylece dışarıdan gelecek virüslere karşı korunma sağlanır.

ATEŞ ÖLÇER

Ofise her girişte ateşimiz ya sekreterler ya da temizlik görevlileri tarafından ateş ölçerler tarafından ölçülmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Sosyal mesafe kulları dikkate alınarak ölçüm yapılacak ve her kullanımdan sonra dezenfekte edilmelidir.

KİŞİSEL DEZENFEKTAN MALZEMELERİMİZ NELER OLMALI

Kılavuzda ofis çalışanların kişisel dezenfektan malzemeleri, limon kolonyası, çamaşır suyu, el ve cilt antiseptiği, antibakteriyel sıvı sabun, dezenfektan mendil ve yüzey dezenfektanı olarak sıralandı.

LİMON KOLONYASI

Herkesin çalışma masasına kişiye özel 80 derece ve 150 ml kolonya konulmalıdır.

YÜZEY TEMİZLEYİCİ

Yüzey temizleyiciler kat lavabolarında ve mutfaklarında açıkta yer almalıdır. Covid-19’un lavabo ve klozet kullanımı yoluyla da bulaşabildiği bilim insanları tarafından ifade edilmektedir. Bu nedenle, lavabolarda ve klozetlerde mutlaka çamaşır suyu kullanılmalıdır. Özellikle klozetleri kullanmadan önce ve kullandıktan sonra sprey şeklindeki dezenfektanı sıkarak hijyen sağlanmalıdır.

EL VE CİLT ANTİSEPTİĞİ

Ellerin ve cildin lokal dezenfeksiyonunda kullanılmalıdır. Sağlık birimlerinde, evde, iş yerinde, araç içerisinde, kalabalık ortamlarda pratik ve hijyen sağlar. Pratik spreyli formu sayesinde, kolay ve istenen miktarda uygulama yapılabilir.

Kullanım şekli:

Tüm eli veya istenen cilt bölgesini kapayacak şekilde en az 3 ml solüsyon seyreltme olmadan uygulanır. Spreyli ambalajda 10-15 cm uzaklıktan uygulama yapılır. 30 saniye boyunca eller kuruyana kadar ovulur. Çok sık kullanıldığında cildi tahriş edebilir. Bu nedenle kullanırken dikkat edilmelidir.

EL VE CİLT DEZENFEKTANI

Lavabo ve mutfaklara 1'er litrelik el ve cilt dezenfektanları ve yedek şişeleri temin edilmelidir.

Kullanım Alanı: Özellikle virüs ve bakterilere maruz kalma riskimizin arttığı salgın hastalıklar döneminde ve toplu yaşama dahil olduğumuz yerlerde gerekli olan sıklıkta kullanılabilir. Bu ürün hastanelerde, bakım evlerinde, gıda maddesi üreten ve işleyen işletmelerde ve diğer tüm hijyen gerektiren sahalarda kullanılan çabuk etki eden, alkol içeren bir üründür. Aynı zamanda enjeksiyon, kemik ve eklem ponksiyonları öncesinde cilt temizliğinde, yağlı cilt dezenfeksiyonlarında da kullanılabilir. Soğutucu poşetleri ve dezenfeksiyona uygun koruyucu eldivenlerin temizliğinde de uygundur.

ANTİBAKTERİYEL SIVI SABUN

Antibakteriyel sıvı sabun özellikle ellerde ve avuç içerisinde bazı bakterilere karşı antibakteriyel etkinlik sağlamaktadır. Her kat lavabolarında ve mutfaklarında yer almalıdır. Lavaboları ve tuvaletleri kullanmadan önce ve kullandıktan sonra ellerimizi en az 20 saniye boyunca su ve sabunla ovalamalıyız.

YÜZEY DEZENFEKTE MENDİLİ

Cilt mendili değildir, yüzeylerde kullanılması gerekmektedir. Hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan klinikler, muayenehaneler, laboratuvarlar gibi tüm medikal alanlarda alkole dayanıklı tıbbi cihaz yüzeylerinin (hasta yatakları, muayene masaları, ameliyat masaları, sedyeler, ameliyat lamba sistemleri, uv lambalar, cerrahi önlük ve eldivenler vb.) dezenfeksiyonu için üretilmiştir. Kısa süreli ve etkili dezenfeksiyon için kullanılır. Masa üzerindeki bilgisayar, kalem, zımba, çanta vs. donanımların hijyeni için kullanılması öngörülmektedir.

KLİMA BAKIMI VE FİLTRE DEĞİŞİMİ

Ofislerde her sene düzenli olarak bakımlarını ve filtre değişimlerimizi gerçekleştirilmelidir. Her yıldan farklı olarak Covid-19’u önlemeye özel uzun koruma sağlayan dezenfektanlar klimalara uygulanıp daha korunaklı hale getirilebilir. Buna rağmen mümkün olduğunca klimalar kullanılmalı ve ofis içi temiz hava sirkülasyonu sağlanmalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan uyarılarda da, klima kullanımından kaçınılması önerilmektedir.

GEREKTİĞİNDE VE GEREKTİĞİ KADAR: NE AZ NE AŞIRI

Kılavuzun son bölümünde ise kullanılacak olan antidezenfektan ve malzemelerle ilgili olarak öneriler şöyle sıralandı:

Maske kullanımısosyal mesafenin korunması, ellerin su ve sabunla yıkanması ya da dezenfektanlar ve kolonyalarla dezenfekte edilmesi salgından korunmak çok kritik. Diğer yandan bunların gerektiğinde ve gerektiği kadar kullanımı da son derece önemlidir. Ölçüsünde olmalıdır. Yani ne az ne de abartılı olmamaldır.

Mikroorganizmalar, özellikle solunum virüsleri zarı, lipit yani yağ molekülleri içeren zarfları vardır. Dolayısıyla yağ çözücülerinin yani sabunların tamamı virüsü yok edebiliyor, öldürme gücü yüksektir.

El dezenfektanları, hijyen için gerekli olan yöntemlerden biri olmasına rağmen sık kullanımı zarar verebilir. Her türlü mikroorganizmaları öldürdüğü için vücuda yararlı olan organizmalara da zarar vermiş olur. Uzman doktorlar, hiçbir el dezenfektanı ya da kolonyanın eli su ve sabunla yıkamanın yerini tutmayacağını belirtmektedir.

Yine çok sık el yıkamak, sık sık dezenfektan ve kolonya kullanmak cilde zarar verebilir. Bu nedenle, her birine gerektiğinde ve şüpheli temaslardan sonra başvurmalıyız.

Hiçbir dezenfektanı ellerimizi dezenfekte ederken koklamamamız gerekir çünkü içeriği nedeniyle solunum yolları için zararlı olabilir.

Kolonya: 70 derece ve üstü alkol içeren 70 ila 90 derece arasında dezenfektan özelliği olan kimyasaldır. Ağzı açık kalmış kolonyaların alkol içeriği hızla buharlaşacağı için mikrop öldürme özelliği azalabilir. O nedenle büyük volümdeki dezenfektan ve ev kolonyalarının ağzının sıkı kapatılması gerekir.

Çamaşır suyu: Evlerde kullanılan bulaşık deterjanları bilinen en iyi lipit yani yağ çözücüdür. Bunun yanında kullanılan çamaşır suyu gibi temizlik maddeleri de bu virüslere karşıyüzde 100 etkilidir. Çamaşırsuyu bilinen en iyi temizlik maddesidir.