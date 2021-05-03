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Viggo Mortensen, Léa Seydoux ve Kristen Stewart, David Cronenberg'in yeni 'Crimes of the Future'da rol alacak. Bilim - kurgu türündeki filmde insanlığın, hızlandırılmış evrim sendromuyla birlikte vücudunu bilinen insan formlarının ötesine taşıyabilme, kendi üzerinde doku ve organ gelişimi sağlayabilme gibi evrimsel durumlara vakıf olduğu yakın bir gelecekte, bunu tiyatral bir amaç için kullanarak büyüttüğü yeni organları seyircilerin karşısında vücudundan ayıran performans sanatçısı 'Saul Tenser'ın hikâyesi anlatılacak. Filmin çekimlerine yaz aylarında Yunanistan'da başlanacak.