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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Cristiano Ronaldo Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! - Futbol Haberleri

        Cristiano Ronaldo Avrupa Şampiyonası tarihine geçti!

        Portekiz'in 39 yaşıındaki dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo, ülkesinin Çekya ile oynadığı EURO 2024 maçında forma giyerek, inanılması zor bir rekoru daha kırmayı başardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2024 - 10:29 Güncelleme: 19.06.2024 - 10:29
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        Portekiz, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Portekiz'de yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo mücadeleye ilk 11'de başladı.

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        Karşılaşmada 90 dakika forma giyen 39 yaşındaki yıldız golcü, adını tarihe yazdırdı.

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        Ronaldo, toplamda 6 Avrupa Şampiyonası'nda da forma giyen tarihteki ilk oyuncu oldu.

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        Ronaldo daha önce 2020, 2016, 2012, 2008 ve 2004'te düzenlenen turnuvalarda da boy göstermişti.

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        EN YAŞLI OYUNCU PEPE!

        Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Portekiz'in tecrübeli savunmacısı Pepe de adını tarihe yazdırdı.

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        Çekya maçına ilk 11'de başlayan yıldız stoper, 41 yaş 113 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu oldu.

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