Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan Kathyrn Mayorga, Cristiano Ronaldo'nun 2009 yılında kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek Portekizli yıldız hakkında şikayette bulunmuştu. Las Vegas emniyet, Ronaldo hakkında soruşturma başlatırken Portekizli yıldızın sponsorları konuya dair açıklamalar yapıyor.

Amerikan spor giyim devi Nike, bir milyar dolarlık sponsorluk anlaşması yaptığı Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo hakkındaki tecavüz iddialarından "derin kaygı" duyduğunu açıkladı ve "durumu yakından izlemeye devam ettiğini" duyurdu. Ronaldo hakkında açılan soruşturmanın olası bir aleyhte sonuçta Nike'ın sponsorluğu sonlandıracağı kaydedildi.

BİR AÇIKLAMA DA EA SPORTS'TAN

33 yaşındaki yıldızla sözleşmesi bulunan FIFA oyun serisinin yayıncısı EA Sports da benzer bir açıklama yaptı. EA Sports'un yaptığı açıklamada "Cristiano Ronaldo'ya yönelik suçlamaların yer aldığı kaygı verici haberleri gördük. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Oyunlarımızın kapağında yer verdiğimiz sporcuların EA'in temsil ettiği değerler çerçevesinde hareket etmesini bekleriz" ifadeleri yer aldı.

SÜREÇ NASIL GELİŞMİŞTİ

Almanya'da yayın yapan Der Spiegel, 1,5 yıl Football Leaks adlı sızıntı belgelere dayanarak Portekizli yıldızın, ABDli bir kadına tecavüz ettiğini öne sürmüş ancak kadının ismini açıklamamıştı. 34 yaşındaki Mayorga, Der Spiegel'e yaptığı açıklamada Las Vegas'taki Rain Club adlı gece kulübünde Ronaldo'nun kendisine bir içki ısmarlamasının ardından tanıştığını ve Portekizli futbolcunun kendisini odasına davet ettiğini belirtmişti. Dünyaca ünlü futbolcunun kendisini cinsel ilişkiye zorladığını öne süren Mayorga, "Seks yapmak istemediğimi söyledim ama 'Hayır' dememe rağmen bana tecavüz etti" demişti. İlkokul öğretmeni olan Mayorga, yaşananlardan dolayı işini bırakmak zorunda kaldığını da dile getirmişti.

Las Vegas Polis Departmanı, "Eylül 2018 itibariyle dava bir kez daha açıldı. Dedektiflerimiz, kurbanın ifadeleri doğrultusunda araştırmalarına başladı." açıklamasını yaptı.

JUVENTUS ARKASINDA DURDU

Portekizli yıldızın bonservisini elinde bulunduran Juventus, Ronaldo'ya destek açıklaması yaptı. Kulübün Twitter mesajında Ronaldo'nun "son aylarda gösterdiği profesyonelliğin herkes tarafından takdir edildiği" belirtilmişti. İtalyan kulübünün bu açıklamasının ardından değerinin yüzde 7 oranında düştüğü kaydedilmişti.

RONALDO İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yayımlayan Cristiano Ronaldo, suçlamaları kesin bir dille reddettiğini ifade etmişti. "Tecavüz, olduğum ve inandığım her şeye tezat olan iğrenç bir suç" diyen 33 yaşındaki forvet oyuncusu, "Adımı temize çıkarmaya istekli olsam da, benim üzerimden kendilerinin reklamını yapmak isteyen insanlar tarafından yaratılan bu medya cümbüşünü beslemeyi reddediyorum." şeklinde konuşmuştu. Ronaldo, konuyla ilgili açılan soruşturmayla ilgili "Rahat olan vicdanım ile, soruşturmanın sonuçlarını sükunet içerisinde bekliyor olacağım." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ