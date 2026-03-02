Canlı
        Haberler Dünyadan Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez'den cesur pozlar

        Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez'den cesur pozlar

        Cristiano Ronaldo ile 10 yıldır birlikte olan ve geçen yaz nişanlandıklarını ilan eden Georgina Rodriguez, lüks hayatından kesiti sosyal medyadan paylaştı. Milano Moda Haftası'na katılan Rodriguez, özel jetinde verdiği cesur pozlarıyla dikkat çekti

        Giriş: 02.03.2026 - 16:12
        Lüks hayatını gösterdi

        Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez, bu hafta sonu Milano Moda Haftası'nı takip etmek üzere gittiği İtalya şehrinde bir dizi dikkat çekici fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

        32 yaşındaki Rodriguez, özel jette iç çamaşırıyla ve kürküyle pozlar verdi.

        İki çocuk annesi Rodriguez'in lüks yaşamından kesitler sunduğu sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı.

        Dokuz yıllık birlikteliğin ardından geçen yaz nişanlanan Ronaldo ve Rodriguez, sık sık ev hayatlarını ve lüks tatillerini gözler önüne seren paylaşımlar yapıyor.

        1,4 milyar dolarlık net servetiyle ekim ayında dünyanın ilk milyarder futbolcusu olarak ilan edilen Ronaldo, futbol kariyerini Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Nassr'da sürdürüyor.

        Suudi Arabistan'da devasa bir malikanede yaşayan 41 yaşındaki Ronaldo ve Rodriguez çiftinin toplam beş çocuğu var. Ronaldo'nun taşıyıcı anneden dünyaya gelen oğlu Cristiano Jr. ve ikizleri Eva Maria ve Mateo'nun ardından Rodriguez ile iki çocuğu daha oldu. Kızları Alana'nın ardından Rodriguez ikiz bebeklere hamile kaldı. Ancak doğum esnasında ikizlerden biri hayatını kaybetti, Bella adını verdikleri kızları sağlıklı bir şekilde doğdu.

        Ronaldo ve Rodriguez çifti, 2016 yılında İspanya'nın Madrid şehrinde tanıştı. Rodriguez'in satış asistanı olarak çalıştığı lüks çanta mağazasına Ronaldo müşteri olarak gitmiş ve aralarında aşk doğmuştu.

