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Cristiano Ronaldo'ya iki sürpriz talip! Jorge Mendes temaslara başladı

Manchester United'da beklenen ayrılık gerçekleti ve bir süredir kulüple sorunlar yaşayan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes transfer görüşmelerine başlarken, iki kulübün Ronaldo için teklifte bulunduğu belirtildi.

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